Maltbier steeds meer in trek: consumptie met kwart toegenomen

Lekker in de zon op het terras of aan het nagenieten van een warme dag? Goede kans dat je dat met een maltbiertje in de hand doet. De consumptie van alcoholvrij bier steeg afgelopen jaar namelijk met 24,7 procent. De opmars van de afgelopen jaren, zette door.

Dat blijkt uit de jaarlijkse biercijfers over 2017 van de Nederlandse Brouwers, de organisatie die de belangen behartigt van tien in Nederland gevestigde bierbrouwerijen waaronder Grolsch, Heineken en Bavaria. Ter vergelijking: de consumptie van pils nam in 2017 ten opzichte van dat jaar ervoor toe met 0,1 procent. Speciaalbier zag een groei van 7,9 procent.

Populair onder 25 tot 34-jarigen

Volgens onderzoek dat de Nederlandse Brouwers lieten uitvoeren zijn het vooral consumenten tussen de 25-34 jaar die maltbier drinken. In 2014 dronk 4 procent van deze groep minimaal 1 keer per maand alcoholvrij bier, in 2018 zal dit 17 procent zijn.

Meer dan de helft van de Nederlandse alcoholvrij bierdrinkers geeft aan veel vaker dan dan twee jaar geleden voor alcoholvrij bier te kiezen en ziet dit ook in hun omgeving gebeuren.

Alcoholvrij bier begon in 2010 aan een opmars en wordt elk jaar populairder. In acht jaar tijd steeg de consumptie ervan met 285 procent. "Alcoholvrij bier is niet alleen meer een alternatief voor als je bijvoorbeeld nog moeten rijden", zegt Cees-Jan Adema, directeur Nederlandse Brouwers, in een toelichting toe. "Consumenten vinden het lekker."

Toename soorten maltbier

Niet alleen de consumptie van bier zonder alcohol, of met maximaal 1,2 procent alcohol, neemt nog altijd toe. Ook het aantal biersoorten dat in 'een alcoholvrije variant' wordt gebrouwen. Alleen de categorie biermix, zoals radler, zag afgelopen jaar een consumptiedaling van 3,2 procent. Naar weizen en amber bieren zonder alcohol is wel vraag.

Adema noemt de toename in de vraag en het aanbod in maltbier een 'positieve ontwikkeling'. "Enerzijds genieten consumenten van een mooi glas speciaalbier, maar ze kiezen er ook bewust voor om af en toe geen alcohol te drinken. Alcoholvrij bier is dan een mooi alternatief."