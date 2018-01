'Maatregelen van NAM over gaswinning zijn niet concreet genoeg'

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is niet onder de indruk van de door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voorgestelde maatregelen om het risico op aardbevingen in Groningen te verminderen. De maatregelen na de aardbeving afgelopen maandag in het Groningse dorpje Zeerijp, zijn volgens het SodM niet concreet genoeg.

Het SodM spreekt van 'code rood' in Groningen en verwacht dat de gaswinning fors moet worden teruggeschroefd om de veiligheid te verbeteren.

Veiligheidsbeleving

Het overheidsorgaan dat toezicht houdt, zegt in een de vandaag uitgegeven verklaring dat de NAM de indruk wekt 'dat de maatregelen enkel nodig zijn voor de veiligheidsbeleving van de inwoners van Groningen'. Maar volgens SodM 'kun je niet stellen dat er verder geen concrete veiligheidsrisico’s zijn'.

Het staatstoezicht gaat daarom binnen twee weken een advies uitbrengen aan de minister van Economische Zaken en Klimaat met het oog op de veiligheid van de inwoners van Groningen.

Schademeldingen lopen op na de aardbeving van 3,4 op de schaal van Richter Na de relatief zware aardbeving waarvan het epicentrum in Zeerijp lag, zijn er bij het Centrum Veilig Wonen tot dusverre ruim 2000 schademeldingen binnengekomen. Meer dan 300 daarvan in een omtrek van 10 kilometer rond Zeerijp. 62 mensen hebben aangeven zo grote schade te hebben dat zij zich onveilig voelen. In vijf situaties is sprake is van een zogenaamde Acuut Onveilige Situatie. Het gaat om twee schuren en drie panden die zijn gestut om verdere schade te voorkomen.

​Besluit minister

Het terugdraaien van de gaswinning heeft mogelijk een effect op de levering van gas naar bedrijven en huishoudens. Maar daar zal het het advies van SodM geen rekening mee houden, kondigen ze vandaag aan. Het rapport zal alleen gebaseerd zijn op veiligheidsoverwegingen.

De minister moet uiteindelijk een beslissing nemen over de gasproductie in Groningen.

Groningers blij

Veel Groningers zijn blij met het oordeel van het SodM. "Dit is echt een heel positief signaal", zegt gedupeerde Annemarie Heite. Ook gedeputeerde Eelco Eikenaar is tevreden. "Het is een hard oordeel en dit liegt er niet om. Dit alles bevestigt wat we hier altijd al zeggen. De veiligheid van de Groningers moet gewaarborgd worden en dat kan alleen door minder gas te winnen."

Groningers maken zich kwaad over de aardbevingen waardoor hun huizen schade oplopen.

