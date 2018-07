Maaike (21) presenteert Hyperloop: 'Amsterdam - Parijs in 30 minuten is het doel'

"We zijn eindelijk in LA!" Het belangrijkste moment van dit jaar is voor de 21-jarige Maaike Hakker uit Leidschendam aangebroken: zij mag met een team van studenten van de TU Delft proberen om indruk te maken op een van de machtigste tech-ondernemers van de wereld, Elon Musk.

Samen met 37 anderen maakt Maaike een prototype voertuig waardoor je binnen dertig minuten van Amsterdam naar Parijs zou kunnen reizen. Klinkt ongelofelijk, maar Musk verzekert de wereld dat dit binnen dertig jaar mogelijk zal zijn.

De eigenaar van het ruimtevaartbedrijf SpaceX bedacht deze wedstrijd zodat studenten over de hele wereld hun eigen variant van de zogeheten Hyperloop kunnen laten zien. Het doel: transport zoals we die kennen voor altijd veranderen.

Het beste en snelste ontwerp wint. "Ik vind het ontzettend spannend, omdat er elk moment nog van alles mis kan gaan", zegt Maaike. "Het is dan een kwestie van zo snel mogelijk handelen om het probleem om te lossen." Tijdens de eerste editie van de wedstrijd gingen de Delftse studenten er met de eerste prijs vandoor. De verwachting is dat aanstaande zondag weer gebeurt.

Wat is een hyperloop?

"Simpel gezegd: het is een trein die door een vacuümbuis supersnel kan rijden. De trein, ook wel pod, kan dan tot zo'n 1000 kilometer per uur gaan. De kans dat je de hyperloop kunt nemen in Amsterdam is nog wel klein. Technologisch gezien zou dit binnen twee jaar kunnen, maar als je dit wilt doen moet je ook aan ontzettend veel overheidsregels en infrastructuurontwikkelingen denken. En dat kan heel lang duren."

Jullie zijn al een jaar bezig met het voorbereiden voor deze wedstrijd. Waar hebben jullie aan gewerkt?

"Je bent nooit klaar met sleutelen en de stress stopt niet. Ook niet nu we in Los Angeles zijn. We wisten aan het begin nog niet waar we op beoordeeld zouden worden. Het thema van dit jaar is snelheid en dat betekent dat het snelste voertuig wint. We hebben een pod ontwikkeld die heel licht, en daardoor, snel is. Hoewel je alleen maar een pod hoefde te maken, heeft ons designteam aan veel meer gewerkt. Die studenten hebben een station ontworpen, bedacht hoe je in zou stappen, hoe de schermen eruit zouden zien en nog veel meer."

Hoe zijn jullie van plan om te winnen?

"Wat de designers hebben gemaakt, zorgt ervoor dat we opvallen binnen de wedstrijd. Er doen zo'n 18 teams van verschillende universiteiten mee en daarom is het nog belangrijker dat we ons best doen. Vooral de studenten uit Zürich en München zijn directe tegenstanders. Ze zijn heel goed."

De Technische Universiteit Delft is heel streng in haar selectieprocedure. Hoe is het om hier aan te werken?

"Uitgekozen worden voor deze groep is heel bijzonder. Er solliciteren honderden studenten en er mogen maar 37 mensen meedoen van de TU Delft. Hier in LA zitten we met z'n allen in een huis. Dat is soms chaotisch, maar vooral leuk omdat je allemaal samen aan één doel werkt: de beste pod maken. Het leukste is natuurlijk als we winnen, maar het gaat er ook om hoe je beter kunt worden als 'engineer'. Het is echt anders om uit te voeren wat je in de hoorcolleges leert."

En wat gaat er gebeuren als jullie zondag winnen?

"We krijgen in dat geval eeuwige roem, de kans om de technologie vooruit te helpen en een prijs uitgereikt door Elon Musk! En dan is het weer de taak aan het team van volgend jaar, dat bestaat uit andere studenten uit Delft, om het opnieuw te doen.

