Luchtverkeersleiders bezorgd over veiligheid luchtruim: 'Werkdruk is te hoog'

Luchtverkeersleiders waarschuwen in een brandbrief voor de veiligheid in het luchtruim. Die zou in het geding komen door een te hoge werkdruk, een personeelstekort en de onmogelijkheid om verlof te nemen.

Dat is te lezen in de brief die via de klokkenluiderswebsite Publeaks in handen van de NOS is gekomen. De luchtverkeersleiders schrijven dat ze met minimale bezetting een topprestatie moeten leveren, en dat ze daar nauwelijks waardering voor terugkrijgen. "We zijn de nummer één luchthaven van Europa", schrijven ze. "Maar er wordt alleen maar gepraat over nog langer werken, minder verlofmogelijkheden en 'niet de kantjes er meer vanaf lopen'."

Gevaar voor veiligheid

Ook zou er slecht gecommuniceerd worden over de problemen en is er nog geen planning om het personeelstekort op te lossen. "Even een dagje extra verlof zit er niet in want dat past niet in de schema's", schrijven ze daarover. Volgens de luchtverkeersleiders is er daardoor een onwerkbare situatie ontstaan.

Dat zou ook voor de veiligheid gevaarlijk zijn, schrijven een paar luchtverkeersleiders in een bijlage van de brief. "De vraag is niet of het fout gaat, maar wanneer."

Verbeteringen

De directie LVNL zegt tegen de NOS de brief te hebben ontvangen. "Meer operationeel personeel en verdere modernisering van de verkeerstoren hebben prioriteit, daar zetten we vol op in. Begin januari bespreken we samen met medewerkers en bestuur van LVNL hoe we daarnaast verdere verbeteringen aan kunnen brengen in de interne communicatie en de werkomgeving", schrijft topman Michiel van Dorst.

