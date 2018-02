Londen-Amsterdam binnen 4 uur voor 40 euro: trein wordt concurrent vliegtuig

In 3 uur en 41 minuten en zonder over te stappen met de trein van het centrum van Londen naar Amsterdam. Vanaf 4 april kan het. Hogesnelheidstrein Eurostar rijdt dan met 300 kilometer per uur van Londen naar Rotterdam en Amsterdam.

De trein moet gaan concurreren met het vliegtuig. En de markt is groot, meldt Eurostar. "Jaarlijks zijn er meer dan 4 miljoen reizigers tussen Londen en Amsterdam." Reizigers hoeven niet diep in de portemonnee te tasten voor een kaartje. Eurostar zegt een enkele reis aan te bieden voor 40 euro.

​Overstap

In het begin rijden reizigers alleen nog rechtstreeks van Londen naar Rotterdam en Amsterdam. Van Nederland naar Engeland kan dat nog niet en verandert er voorlopig niets aan de huidige situatie. "Op het traject van Amsterdam en Rotterdam naar Londen reizen reizigers met de Thalys tot Brussel-Zuid, waar de paspoort- en veiligheidscontroles plaatsvinden. Vervolgens nemen ze een Eurostar-aansluiting naar Londen", schrijft Eurostar in een persbericht. De reis van Nederland naar Engeland duurt bijna vijf uur.

De overstap tijdens de reis naar Londen is een tijdelijke maatregel, terwijl de regeringen in Groot-Brittannië en Nederland een overeenkomst sluiten die het mogelijk maakt om paspoortcontroles uit te voeren bij vertrek in Nederland. "De regeringen hebben toegezegd om deze overeenkomst tegen eind 2019 in te voeren, zodat Eurostar-reizigers in beide richtingen van een rechtstreekse reis kunnen genieten."

Meer op rtlnieuws.nl:

Identiteitscontrole reizigers Thalys en Eurostar om criminelen op te sporen