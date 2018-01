Let op: het kan deze ochtend glad zijn op de weg

Door de bevriezing van natte weggedeelten of door een winterse bui kan het in sommige delen van het land plaatselijk glad zijn. Het KNMI heeft daarom voor zondagochtend code geel afgegeven.

In Noord-Nederland zijn veel ongevallen op de weg gebeurd. "Het is spekglad op sommige wegen. Wees voorzichtig!", waarschuwt de politie.

De waarschuwing van het KNMI geldt tot ongeveer 10.00 uur. In de tweede helft van de ochtend zal de gladheid verdwijnen.

Zaterdagochtend was het in delen van het land ook glad. Vooral in de provincies Noord-Brabant en Utrecht waren veel verkeersongelukken.