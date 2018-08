Leraren met frisse moed weer naar school: 'Maar het wordt een pittig jaar'

In het zuiden van Nederland maken de docenten zich op voor hun eerste schooldag. Is dat nog wel iets om naar uit te kijken? Weer een jaar met een volle klas, lange dagen en nergens (genoeg) geld voor. We vroegen het enkele juffen en meesters.

Leraren hebben net als alle leerlingen weken de tijd gehad om zich voor te bereiden op het nieuwe schooljaar. Een broodnodige vakantie volgens sommige docenten, want leraar zijn, zeker in het onderwijsmilieu van tegenwoordig, is zwaar.

Geen 9 tot 5

De 33-jarige Martina Acharrat-Winter zit al veertien jaar in het onderwijs. Momenteel werkt ze op een middelbare school als docent Engels. Daarnaast is ze zorgcoördinator en leerlingbegeleider. Alhoewel ze zeker wel zin heeft in het nieuwe schooljaar, verwacht ze ook dat het weer pittig gaat worden. "Ik heb nu zeven weken vakantie gehad en ik merk wel dat ik het echt even nodig had om los te komen van alles wat me op school bezighoudt", vertelt ze.



Docent Engels Martina op vakantie.

"Werken in het onderwijs is echt geen negen-tot-vijfbaan. Dat wordt vaak onderschat. Na schooltijd zijn er vaak ouders die je nog willen spreken. Ook moet je tal van mailtjes beantwoorden. We blijven tot in de avond en beginnen 's ochtends ver voordat de eerste kinderen de klas in komen."

Stroperige bureaucratie

Toch zijn de werktijden niet hetgeen waar Martina het meest tegenop ziet. "De stroperigheid die sommige onderdelen van het onderwijs met zich meebrengen, is vooral zwaar", vertelt ze. Bijvoorbeeld het vinden van passend onderwijs voor een kind. "Vroeger gaf je aan dat je een begeleider nodig had en dan was je er. Nu heb je te maken met een hele hoop bureaucratie. Je moet eerst langs honderd instanties. Het kost veel meer tijd en komt op hetzelfde neer."

Volgens Martina wordt werken in het onderwijs vaak onderschat door mensen van buitenaf. "Er wordt soms een beetje makkelijk over gedaan, maar je bent naast leraar zijn, ook gewoon bezig met een stukje opvoeding van de kinderen. Je wilt ze toch wat van de maatschappij meebrengen: wat is acceptabel gedrag en wat niet? Zeker ook op school."

'Vol moed en goede ideeën' Juf Ghizlane el Faddali: "Ik ga nu voor het tweede jaar volledig als zelfstandige en afgestudeerde leerkracht aan de slag. Dit schooljaar begin ik bij een nieuwe werkgever en dit maakt het wel allemaal extra spannend. Vol goede moed, met ontzettend veel leuke ideeën en heel veel passie hoop ik samen met mijn kids er een geweldig mooi jaar van te maken." 'Ik begin nu pas bij te komen' Juf Debby de Wit: "Volgende week 'moeten' we al weer op school verschijnen. Het vorige schooljaar was zwaar en ik heb de vakantie echt nodig gehad om bij te komen.



Dat begint eigenlijk nu pas echt (in week 5!). Heb ik zin om te beginnen? Ik sta daar dubbel in. Het is fijn om de kinderen en de collega's weer te zien, aan de andere kant zie ik de werkdruk alweer boven mijn hoofd hangen, met alles wat MOET! Leerkrachten leven van vakantie tot vakantie, gek genoeg." 'Hoge werkdruk, kom maar op' Juf Biny van Kammen: "Ik heb er zin in! Ik zie niét op tegen de hoge werkdruk, want die ervaar ik niet als dusdanig. Natuurlijk komt er een hoop bij kijken en is er genoeg administratie. Maar we zijn een heel eind op weg om alleen die dingen vast te leggen die ook daadwerkelijk moeten van de onderwijsinspectie. Veel hoeft namelijk helemaal niet en kiezen we zelf voor als school of bestuur!" 'Pittig, maar het komt goed' Juf Jolanda Maas: "Ik kijk enorm uit naar dit schooljaar! Voor het eerst een fulltime aanstelling. Het eerste jaar dat ik begin met zekerheid voor het hele schooljaar. Dat is al heel fijn. Ik werk komend jaar op twee scholen: drie dagen in groep 1-2 en twee dagen in groep 5. Leuk, die variatie. Ook pittig om alles bij te houden van school, maar dat komt goed!" 'Wow, wat was ik moe zeg' Meester Kevin Verbeeten: ​"Het is altijd lastig voor te stellen hoe moe en uitgeblust je bent aan het einde van een schooljaar en dat realiseer je je pas in de vakantie of vlak voor de start van een nieuw schooljaar. Dan denk ik 'wow, wat was ik moe zeg'." "Nu ben ik er weer helemaal klaar voor om 28 kinderen een fantastisch laatste schooljaar te geven (ik krijg groep 8). Natuurlijk weet ik dat er weer pieken in de werkdruk en het schooljaar zullen verschijnen, maar door goed op te laden in de vakanties en je vooral niet gek te laten maken, ga ik een fantastisch jaar tegemoet!"

Groeiend lerarentekort

Robert Sikkes, woordvoerder van de Algemene Onderwijsbond (AOb) ziet het komende jaar vooral problemen in het lerarentekort. "Er zijn klassen die met oningevulde vacatures moeten starten. Daar moeten per school oplossingen voor gevonden worden", zegt Sikkes. De AOb denkt dat de tekorten alleen maar op zullen lopen. "Anders dan vorig jaar beginnen scholen met lege plekken. Bij de eerste de beste griepgolf wordt dat alleen maar erger."

Hij verwacht een druk jaar waarin ook weer veel gestaakt zal worden. "Het kabinet doet er niet veel aan om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. Daarom zal er, zeker richting de verkiezingen, weer veel actie gevoerd worden."

'Geen enkele baan is makkelijk'

Ondanks dat juf Martina Acharrat-Winter vindt dat er echt nog wel het een en ander te verbeteren valt, staakt ze zelf niet. "Ja, ik vind dat de salarissen meer gelijk getrokken mogen worden, zeker voor wat betreft basis- en voortgezet onderwijs, maar ik heb wel bewust gekozen voor dit vak", zegt ze. "Dit is wat ik leuk vind. Het is niet makkelijk, maar dat vind ik niet erg. Ik denk dat er geen enkele baan is die alleen maar makkelijk is. Dat hoort er nou eenmaal bij."

"Nu heb ik nog niet heel veel zin om weer te beginnen, maar dat is altijd. Vakantie is nou eenmaal altijd heel erg lekker", gaat Martina verder. "Maar dat je voor een paar leerlingen een verschil kunt maken, ze op het juiste pad kunt krijgen en eraan bijdraagt dat ze het beste uit zichzelf halen; aan het eind van de dag is dat het gewoon allemaal waard."

'Voor de leraren is het te veel'

Afgelopen maart gingen leraren in het basisonderwijs voor de derde keer in een half jaar tijd staken. Ze willen minder werkdruk en meer loon.

