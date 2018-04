Lange wachttijden, vertragingen en annuleringen door storing Schiphol

Het is vanochtend druk en vol op Schiphol. Reizigers staan zij aan zij in de vertrekhallen te wachten tot ze alsnog kunnen vertrekken. Een storing in het inchecksysteem, mogelijk het gevolg van een stroomstoring in Amsterdam Zuid-Oost, zorgde voor grote problemen op de luchthaven.

Net in de meivakantie, op een dag dat het toch al drukker dan normaal zou zijn, moesten vluchten worden afgeblazen of raakten ze vertraagd. Schiphol riep mensen op niet naar het vliegveld te komen, de toegangswegen naar het vliegveld werden afgezet waardoor evengoed files ontstonden en er reden geen treinen meer naar de luchthaven.

De stroomstoring in Amsterdam was het gevolg van het uitvallen van de hoogspanningsverbindingen Bijlmer Zuid-Vensterweg en Bijlmer Zuid-Amstelveen van netbeheerder Tennet. Dat gebeurde rond 00.45 uur.

18.000 aansluitingen, huizen en bedrijven, kwamen zonder stroom te zitten. Midden in de nacht bleek dat ook Schiphol kampte met problemen met de stroom, mogelijk het gevolg van een spanningsdip die door die stroomstoring werd veroorzaakt: "Grote kans dat deze dip een indirect gevolg is van de storing", aldus de zegsvrouw van TenneT.

Gevolgen morgen nog merkbaar

Rond 06.45 uur was de storing op Schiphol verholpen, maar de gevolgen zullen nog de hele dag en mogelijk ook morgen nog merkbaar zijn. Vandaag hebben mensen er nog flink last van, aldus een woordvoerder van de Luchthaven. Wat er morgen precies gebeurt is nog niet te voorspellen, maar er zullen zeker naweeën van zijn, zegt hij.

De spanning op het stroomnet in Amsterdam was rond 09.00 uur ook weer terug. Beheerder Liander verwacht dat de meeste aansluitingen rond 09.30 uur weer stroom hebben. Ongeveer 3200 aansluitingen moeten iets meer geduld hebben, Liander verwacht hen om 10.30 weer van stroom te kunnen voorzien.