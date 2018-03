'Kwart spitsstroken wordt normale rijbaan'

Om de drukte op de snelweg te verminderen, wordt een kwart van de spitsstroken de komende tijd omgebouwd tot gewone rijbaan. Honderden slimme verkeerslichten moeten bovendien de doorstroming op kruispunten verbeteren.

Dat zegt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in De Telegraaf. Het aanpassen van de spitsstroken, waaronder die op de A2 in Limburg en op de A1 bij Deventer, gaat even duren. Rijkswaterstaat moet onder meer de belijning aanpakken.

Langer en vaker groen licht

De aansturing van verkeerslichten op zes- tot achthonderd kruispunten wordt verbeterd. De drukste rijrichtingen krijgen langer en vaker groen licht. Dat gebeurt bij belangrijke aansluitingen met snelwegen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft 100 miljoen euro om de fileproblemen versneld aan te pakken. Eerder liet Van Nieuwenhuizen al weten dat er op strategische plekken langs de wegen meer bergers komen. Rijkswaterstaat krijgt bovendien meer weginspecteurs, die ook vaker met zwaailicht zullen mogen rijden om sneller bij de plek van een ongeluk te zijn.

