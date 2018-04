Kuilen graven en fietsen: toerisme in tien jaar niet zo hard gegroeid

Nederland is populair bij buitenlandse toeristen en mensen die 'lekker weg in eigen land' zijn. Afgelopen jaar steeg het aantal gasten dat in een hotel, bed & breakfast of camping verbleef met negen procent naar 42 miljoen.

Het is de sterkste groei sinds 2006, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de cijfers zijn toeristen die in accommodaties met minder dan vijf slaapplaatsen hebben overnacht, waaronder dus ook veel Airbnb-locaties, niet meegenomen.

Vooral hotels profiteren van de groei, aldus het CBS. Kampeerterreinen zagen een afname van gasten van drie procent. Een trend die al een paar jaar gaande is.

44 miljoen nachten

De groei komt vooral door een toename van buitenlandse toeristen. Vorig jaar kwamen er dertien procent meer dan het jaar daarvoor. De in totaal 17,8 miljoen buitenlandse toeristen verbleven samen 44 miljoen nachten in Nederlandse accommodaties.

Het binnenlandse toerisme groeide met zes procent tot 24,4 miljoen gasten. De gasten waren bij elkaar goed voor 67,8 miljoen overnachtingen, een toename van twee procent.

Toerisme is volgens het CBS inmiddels een 'een substantiële sector van de Nederlandse economie' geworden. Het totale bedrag dat toeristen uitgeven kwam in 2016 uit op 75,7 miljard euro: 3,9 procent van het bruto binnenlands product.

Duitsers en Britten

Van alle buitenlandse gasten kwam vorig jaar tachtig procent uit Europa. Duitsers (die graag naar de Nederlandse kust gaan) staat met stip op één, gevolgd door Belgen en Britten.

De meeste intercontinentale toeristen kwamen uit Amerika en China. Opvallende groeiers waren volgens het CBS toeristen uit Taiwan, IJsland en Rusland.

Amsterdam populairst

Van alle buitenlandse gasten had 37 procent Amsterdam als bestemming. De stad staat dan ook in de top tien van meest populaire steden ter wereld en dat zorgt soms voor overlast. Zo klagen inwoners van de stad regelmatig dat de stad te hard groeit als het gaat om toerisme en worden toerismewinkels aan banden gelegd.

Toch levert het de stad ook veel op, bleek vorig jaar uit onderzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam. Toerisme levert een bijdrage van 2,7 miljard euro aan de welvaart in de stad.

