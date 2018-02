Kopers de klos: huis klaar, maar gas, water en licht duren nog maanden

Je nieuwbouwhuis is helemaal af, de bouwer is al een tijdje klaar – en tóch kun je er nog steeds niet in, want gas, water en licht zijn nog niet aangesloten. Het is een frustrerend probleem waarmee steeds meer huizenkopers te maken hebben. We vroegen kijkers op Facebook om hun verhalen, en de reacties uit heel Nederland stroomden binnen.

Van Waddinxveen tot Didam blijken kopers hun verhuizing soms maanden te moeten uitstellen. Met alle gevolgen van dien. Nutsbedrijven geven toe dat er flinke achterstanden zijn. En waarschuwen: het wordt alleen maar erger.

Frustrerend én duur

Dafne Vermaat-Manten en haar gezin zouden over anderhalve week verhuizen. Maar ze kregen opeens een mailtje dat de nutsbedrijven roet in het eten gooien: die krijgen het niet voor elkaar om hun huis op tijd aan te sluiten op water en stroom. De oplevering is nu twee maanden uitgesteld. "Het is zo frustrerend dat je huis af is, maar dat je er niet in kunt", zegt Vermaat.

Het is niet alleen frustrerend, maar ook lastig en duur. Dafne Vermaat en haar man zouden oorspronkelijk zelf alles in fases verhuizen, nu moeten ze een verhuizer inhuren. Bovendien was hun oude huis al verkocht. Met de nieuwe bewoners hopen ze nu te regelen dat ze alsnog iets langer mogen blijven. "Maar ook dat gaat extra geld kosten."

Tijdelijk huren, meubels in opslag

Uit een oproep op onze Facebookpagina blijkt dat het probleem kopers in heel Nederland hindert. Mensen uit Lelystad, Didam, Ermelo, Spijkenisse, Waddinxveen, Putten. Sommigen moeten vier maanden wachten tot ze hun huis in kunnen. Omdat het nutsbedrijf gas, water en licht maar niet aansluit.

Ook bij Vereniging Eigen Huis staat de telefoon de laatste maanden roodgloeiend. "We krijgen heel veel klachten", zegt woordvoerder Hans André de la Porte. "Mensen kunnen gewoon niet verhuizen, ze moeten tijdelijk wat huren, de meubels moeten in de opslag, de bestelde keuken uitgesteld, soms moeten kinderen naar een school ver weg. Heel veel problemen en veel kosten."

Alliander en Stedin

Gas, water en licht aansluiten is de verantwoordelijkheid van nutsbedrijven zoals Alliander en Stedin. Die geven toe dat ze het werk niet aankunnen. "We hebben te maken met een enorme economische groei, in sommige gebieden worden 30 procent meer huizen opgeleverd", zegt Martha van den Hengel van mijnaansluiting.nl, de koepel van netbeheerders. ‘Daarnaast is er een enorm tekort aan technisch personeel om al het werk te doen. Er wordt sneller gebouwd dan we kunnen aansluiten.’

Probleem: de komende jaren worden er nog veel meer huizen opgeleverd dan nu. Die moeten allemaal worden aangesloten op gas, water en licht. "Ik moet daar eerlijk in zijn: ik denk dat het eerder erger gaat worden dan beter. Dat is geen goed bericht, maar ik denk dat het wel het meest reële is. We moeten ons daarop voorbereiden."

Vereniging Eigen Huis wil dat het kabinet actie onderneemt. Zeker ook omdat bouwvoorwaarden zo zijn opgesteld, dat je als gedupeerde in de kou staat. "De extra kosten van de vertraging kun je nergens verhalen, die zijn helemaal voor eigen rekening", zegt woordvoerder De la Porte.