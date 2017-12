Koning Willem-Alexander roept op tot 'zoeken naar een groter wij'

Koning Willem-Alexander roept Nederlanders in zijn kersttoespraak op om zich open te stellen voor vreemden. "Niet zoeken naar een groter ik, maar zoeken naar een groter wij", zei Willem-Alexander.

"Het valt niet altijd mee om te blijven geloven in de gemeenschap die we samen vormen. Helemaal niet in een land met zoveel verscheidenheid als het onze", zei Willem-Alexander in de van tevoren opgenomen toespraak. "Hoe kunnen we leven met die verschillen zonder onverschilligheid?"

Ontmoeten

"Het lijkt steeds moeilijker te worden om elkaar in het dagelijks leven te ontmoeten. De plaatsen waar heel uiteenlopende mensen elkaar van oudsher tegenkomen - kerk, kantoor, café, sportclub, school - verliezen die verbindende functie steeds meer. Misschien is alleen het ziekenhuis nog een plek waar je in contact komt met mensen met een andere achtergrond en levensstijl", zei hij.

Hij roemde het internet, maar sprak ook over de gevaren. "Nuance en inlevingsvermogen lijken bij voorbaat het onderspit te delven en Twitter maakt het debat soms bitter. Steeds meer mensen houden hun digitale deur het liefst dicht en nemen alleen nog kennis van ideeën die hun groepsgevoel en mening bevestigen."

Bekijk hier de volledige kersttoespraak van de koning:

Oplossing

Een oplossing ziet de koning in het contact met vreemden, zoals bijvoorbeeld veel vrijwilligers hebben die hij spreekt. "Zij zien hun wereld groter worden in contact met vreemden. Vaak blijkt er veel gemeenschappelijks te zijn. Misschien is dit een begin van een antwoord. Niet zoeken naar een breder ik, maar naar een groter wij."

Hij blikte terug op 2017. "Net als de meeste mensen kijk ik aan het einde van het jaar terug op de vele mooie momenten. En op de momenten van verdriet en gemis. Want die waren er voor mijn vrouw en mij zeker ook." De koning doelde op het overlijden van zijn schoonvader Jorge Zorreguieta.

Ook sprak hij over de ravage die was aangericht door de orkaan Irma die over Sint-Maarten, Saba en Eustatius trok en 'de moedige aanzetten tot wederopbouw'.

De koning rondde af met iedereen een gezegend kerstfeest te wensen.

