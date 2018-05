KLM-baas: 'Opsplitsing ondenkbaar'

De KLM is nog altijd blij met 'grote broer' Air France en denkt er niet aan de samenwerking stop te zetten. Dat heeft KLM-topman Pieter Elbers gezegd in het tv-programma Buitenhof.

Elbers verdedigde de samenwerking van KLM met Air France, maar kwam tegelijk ook met scherpe opmerkingen richting het stakende personeel in Frankrijk.

Het samengaan met Air France heeft veel gebracht, zei Elbers. Daardoor kan KLM bijvoorbeeld veel meer bestemmingen aanbieden. Ook zou KLM er baat bij hebben in de contacten met partners en maakt de schaalgrootte investeringen makkelijker.

Fijn met Franse broer

De luchtvaartwereld is de laatste jaren wel erg veranderd, moest Elbers toegeven. Maar het is Air France de afgelopen jaren ook gelukt om weer winstgevend te worden, benadrukte hij. "Het is fijn om een Franse broer naast me te hebben. Het moet wel een sterke broer zijn, maar toch.''



Elbers is niet blij met de recente stakingen in Frankrijk en de onrust binnen het bedrijf. Dat heeft volgens hem nu al zo'n 400 miljoen euro gekost. "Daar kan je twee Boeing 787's voor kopen.''

Al 15 jaar een verstandshuwelijk:

Hoe is de samenwerking tussen KLM en Air France ooit begonnen?

Volgens de Nederlander gaan de stakingen niet ten koste van de portemonnee van KLM, maar de impact op het bedrijf is wel groot. De perikelen leidden onlangs ook tot het aangekondigde vertrek van Jean-Marc Janaillac, de hoogste baas bij Air France-KLM.

Ingrijpen nodig

Als de Franse bonden nog langer doorgaan met staken, dan zal Air France volgens Elbers hard moeten ingrijpen. | Bij andere luchtvaartmaatschappijen hebben we gezien dat je dan in een negatieve spiraal kan komen.''

Elbers wees er ook op dat de bonden niet de illusie moeten hebben dat er nog 'een helpende hand van boven' komt, in de vorm van extra financiƫle steun van de Franse overheid. Dergelijke staatssteun mag zelfs helemaal niet meer, stelde de KLM-baas. De regering in Parijs heeft al laten weten haar handen af te houden van het slepende loonconflict bij de luchtvaartmaatschappij.