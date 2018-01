KLM annuleert 220 vluchten vanwege verwachte storm

KLM heeft voor morgen 220 vluchten geannuleerd vanwege de storm die boven Nederland wordt verwacht. Tussen 10 en 12 uur morgenochtend is vanwege de harde wind geen grondafhandeling mogelijk, laat de maatschappij weten.

Bij de annuleringen gaat het om vluchten binnen Europa. Passagiers worden ingelicht en omgeboekt, zegt KLM. De luchthaven Schiphol had eerder al laten weten door de weersverwachting te rekenen op verstoringen van het luchtverkeer.

Vertragingen

Het bedrijf waarschuwt zijn reizigers dat ze gedurende de dag te maken kunnen krijgen met vertragingen. Passagiers krijgen het advies de website klm.com in de gaten te houden voor actuele vertrek- en aankomstinformatie.

Met windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur in de westelijke kustprovincies trekt morgen de tweede storm van het jaar over het land. Ook landinwaarts gaat het flink waaien: op sommige plekken wordt zelfs windkracht 8 gehaald.