'Kleine thuiszorgbedrijfjes laten vaak te wensen over'

Er gaat strenger gecontroleerd worden op kleine thuiszorgbedrijfjes. Te vaak blijkt dat de zorg die zij leveren ondermaats is.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verscherpt daarom de controles, schrijft De Telegraaf. Het gaat soms om kleine bedrijven, die maar aan een handvol cliënten zorg verlenen. Veel nieuwkomers zouden een bedrijf beginnen zonder te weten wat de eisen en regels zijn, zegt Eline Klooster van de IGJ in de krant.

Zo waren er een vader en zoon, van wie het bedrijf aan twaalf van de dertien normen niet voldeed. Cliënten kregen bijvoorbeeld bij lange na niet de zorg waarvoor ze betaalden. Een ouder echtpaar dat stond ingeschreven voor zes uur zorg per dag, kreeg alleen 's ochtends en 's avonds drie kwartier hulp.

Geen ervaring

Verzekeraar DSW zegt tegen de krant dat ook steeds vaker mensen zonder enige ervaring zorg gaan verlenen. Bestuursvoorzitter Oomen: "Onder hen taxichauffeurs, een handelaar in kattengrind en een chef van een autogarage die dachten dat ze wel even à vijftig euro per uur zorg konden gaan leveren." Dat ze niet de benodigde diploma's hebben om de zorg te verlenen, wordt dan verdoezeld in de administratie.

De verzekeraars merken overigens op dat in totaal maar bij een klein deel van de thuiszorgbedrijven iets niet klopt, maar dat hun aantal wel snel toeneemt.