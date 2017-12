Kippenboeren willen miljoenen van NVWA na fipronilcrisis

De NVWA moet de schade terugbetalen die kippenboeren hebben geleden door de fipronilcrisis afgelopen zomer. Dat schrijft LTO Nederland in een persbericht. De organisatie dreigt de NVWA voor de rechter te slepen.

Het gaat in totaal om 120 kippenboeren, maar dat aantal kan nog stijgen. Ze zijn vooral boos omdat de NVWA al eind 2016 wist dat het bedrijf Chickfriend fipronil gebruikte. LTO Nederland: "Veel stallen van pluimveehouders zijn juist na november 2016 nog door ChickFriend behandeld, terwijl deze ondernemers niet wisten of konden weten dat er fipronil door het gebruikte middel was gemengd. De NVWA wist wel van het gebruik van fipronil door ChickFriend en heeft daar onvoldoende mee gedaan."

'Onbegrijpelijk en niet uit te leggen'

De NVWA heeft de sector hier volgens LTO Nederland niet over geïnformeerd. "Dat is echt onbegrijpelijk en niet uit te leggen", reageert Eric Hubers, voorzitter vakgroep Pluimveehouderij van LTO Nederland. "Dit kan niet en moet anders. We moeten voorkomen dat de NVWA zo kan handelen in vergelijkbare situaties."

In totaal gaat het om een bedrag rond de 50 miljoen euro, denkt LTO. Als meer bedrijven zich aanmelden dan kan dat bedrag nog stijgen. De NVWA heeft twee weken om te reageren.

Schuldvraag

LTO wil 'dat wordt vastgesteld dat de NVWA nalatig is geweest en dat pluimveehouders daar de dupe van zijn geworden', zegt Djura Hoeksma van LTO. "Het gaat nu om de schuldvraag. Het verzoek gaat naar de Hoge Raad als de NVWA niet reageert. Als de rechter dat vaststelt, dan kunnen individuele boeren daarna naar de rechter stappen."

De NVWA liet weten nog geen dagvaarding te hebben gekregen. "Als we die hebben ontvangen, gaan we die eerst bestuderen voordat we kunnen reageren'', zei een woordvoerder.

