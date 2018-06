Kijk terug: extra uitzending presentatie fipronil-rapport

Wie heeft er schuld aan de fipronil-crisis vorig jaar, waarbij miljoenen kippen moesten worden geruimd en boeren veel schade opliepen? Voormalig minister Winnie Sorgdrager, voorzitter van de onderzoekscommissie, onthult vandaag het grote onderzoek. In de extra uitzending van RTL Z lichten we de hoofdlijnen uit.

In de uitzending praat politiek verslaggever Marieke van de Zilver je bij over de hoofdlijnen uit het rapport, kijken we mee naar de persconferentie van Sorgdrager en licht voedselexpert Dick Veerman van Foodlog toe hoe het ervoor staat met onze voedselveiligheid.

De extra uitzending is inmiddels voorbij, kijk hier terug: