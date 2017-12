Kerstpakketten voor arme gezinnen geplunderd

"Schandalig dat iemand misbruik maakt over de rug van arme gezinnen", zegt Herman Farenhorst van de stichting Actie Stille Armoede. Iemand die kerstpakketten zou bezorgen in Veendam, heeft de spullen achterover gedrukt.

Dit jaar bezorgde de stichting 2900 kerstpakketten in het hele land. "We bestrijden niet de armoede, maar we zorgen dat arme gezinnen net even een leukere kerst hebben", zegt Farenhorst. Hij is dat ook woedend dat de bezorging in Veendam voor 49 mensen uitliep op een deceptie.

De vaste bezorger in Veendam kon zelf de pakketten niet afleveren omdat ze zieke kinderen had. Kennissen van haar zouden het opknappen, maar toen dit vlak voor kerst nog niet was gebeurd, ging de stichting poolshoogte nemen.

Geplunderde dozen

Bij het huis van waaruit de pakketten zouden worden bezorgd, troffen medewerkers niemand aan. "Maar wel allemaal geplunderde dozen", vertelt Farenhorst. "Later zagen we dat deze mensen spullen op internet te koop hebben aangeboden. Schandalig."

De kerstpakketten, die op de wensen van de arme gezinnen zijn afgestemd, hebben een waarden van gemiddeld 50 tot 60 euro. "Er zit altijd wat extra's voor kinderen in. Gelukkig hebben onze mensen in Veendam heel snel alternatieve pakketten geregeld, waardoor ze toch nog iets kregen." De Veendamse Grietje Kroon heeft geholpen met het brengen van de noodpakketten. "Het was aandoenlijk om te zien hoe mensen reageerden", zegt ze.

Aangifte

De stichting Actie Stille Armoede gaat aangifte doen van de plundering. Farenhorst geeft aan dat ze gewoon blijven doorgaan met kerstpakketten. "De mensen zijn ons zo dankbaar. We begonnen in 2007 met 50 pakketten, nu bezorgen we er al bijna 3000."