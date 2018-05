Kassabon via mail handig voor klant, maar vooral slim van winkelier

Steeds meer winkels stappen af van de papieren kassabon. In plaats daarvan krijg je de bon per mail. Handig voor de administratie, beter voor het milieu maar ook: een slimme truc van de winkel om aan je privégegevens te komen.

Je koopt een dure bank, een nieuwe laptop of een mooi trouwpak. Wil je daar dan een papieren bonnetje bij of mag het ook naar je worden gemaild? Veel consumenten vinden dat laatste prima. Deskundigen zijn kritisch, winkeliers nemen het meestal niet zo nauw met de regels, zeggen ze.

Zo blijft het vaak niet bij één mailtje, schrijven veel RTL Nieuws-lezers in een reactie op Facebook: "Toen Scheer en Foppen nog bestond, kreeg ik een kopie van de bon via de mail. Heel sluw werd ik 'toevallig' ook gelijk aangemeld voor de nieuwsbrief", schrijft Belinda.

Een klacht die vaker voorkomt, zegt retaildeskundige Fred Rutgers. "Een digitale kassabon is natuurlijk handig, want het vergeelt niet", zegt hij. "Maar een winkel mag niet zomaar de adressen verzamelen voor andere doeleinden. Daar staan hoge boetes op, die kunnen oplopen tot 4 procent van de jaaromzet."

Beloning

Tim (niet zijn echte naam) werkte jaren geleden in een computerwinkel en komt er eerlijk voor uit: "Wij zeiden dat het makkelijk was voor garantie, goed voor milieu. Maar eigenlijk was het gewoon om mailadressen te verzamelen", zegt hij tegen RTL Nieuws. Hij werd zelfs beloond als hij veel mailadressen had verzameld.

"De directie stelde een incentive aan medewerkers: hoe meer digitale bonnen, hoe meer bonus je kreeg. Dat ging best ver. We moesten in eerste instantie ontkennen dat mensen spam zouden ontvangen." Reclame kregen klanten dus wél. "Daar kregen we best veel klachten over, dus dat mag niet meer." Maar Tim en zijn collega's logen dus, voor een extraatje.

Anoniem

Winkeliers moeten je nadrukkelijk om toestemming vragen als ze meer willen doen met je e-mailadres. Doen ze dat niet, dan zijn ze in overtreding. Bovendien moet je als consument kunnen weigeren als je liever een papieren kassabon wil.

"Je moet in winkels anoniem kunnen kopen", zegt Vincent Bohre van stichting Privacy First. Volgens hem vragen winkeliers naar e-mailadressen om meer te weten te komen over klanten. Als je wél je e-mailadres afstaat, vraag dan dus altijd naar de algemene voorwaarden, adviseert hij. "Dan weet je waar je toestemming voor geeft."

Blij met digitale bon

Overigens zijn veel andere mensen op Facebook juist blij met de digitale kassabon. Het voordeel is dat je zo'n bonnetje altijd kunt bewaren. "Ik vind het wel handig, aangezien ik altijd bonnen kwijt raak", zegt iemand. Maar retaildeskundige Fred Rutgers waarschuwt: "Die winkelier doet het niet alleen om jou blij te maken, maar ook om zichzelf heel blij te maken met jouw gegevens."

Voor wie bang is om z'n privé-informatie te delen, maar wél graag een bonnetje via de mail krijgt, heeft de Consumentenbond de perfecte tip: ​maak een apart e-mailadres aan, speciaal voor dit soort zaken. Dan heb je geen last van ongewenste mailtjes, maar je hebt je kassabon wel voor altijd opgeslagen.

