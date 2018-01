Januaristorm: windkracht 11 in Zeeland

De eerste storm van het jaar trekt vandaag over het land, vannacht hebben we al een voorproefje gehad. In Zeeland is het even zelfs windkracht 11 geweest, maar ook in het midden van het land waren uitzonderlijk zware windstoten. Op verschillende plekken zijn dakpannen afgewaaid en liggen er takken op de weg.

In Berkel en Rodenrijs waaiden dakpannen op auto's. Ook is daar een gevel bezweken door de wind. Door een omgewaaide boom is de verbindingsweg vanaf de A27 naar de A12 bij Utrecht Lunetten dicht.

De schade van de eerste storm van 2018 in beeld:

Omgewaaide bomen, afgewaaide dakpannen en een afgewaaide gevel.

Zware windstoten gemeten

De zwaarste windstoten waren in Zeeland. Daar is er één gemeten van 141 kilometer per uur. De windkracht is tegen de ochtend afgezwakt, maar trekt de komende uren weer aan.

De zwaarste windstoten van afgelopen nacht op dit kaartje van Buienradar. De cijfers geven de windsnelheid in kilometers per uur aan.

"Rond het middaguur volgt een tweede piek in de storm met mogelijk windkracht 10 in het noordwesten en windstoten tot 120 kilometer per uur", zegt meteoroloog Maurice Middendorp van Buienradar.

"De buien zijn inmiddels naar Duitsland toe weggetrokken, maar een nieuwe windpiek is onderweg", zegt Middendorp. "Het venijn zit in de staart, zo ook bij deze storm. De 'staart' van de storm bereikt in de tweede helft van de ochtend het noordwesten van Nederland. Aan de hele Nederlandse kust komt dan een stormachtige windkracht 9 te staan met in de kop van Noord-Holland en op de Wadden mogelijk voor een tijdje windkracht 10."

Zo hard waait het nu:

Pas vannacht weer rustig

Na de lunch gaan de scherpste randjes van de storm af, maar het blijft nog flink onstuimig. Pas vannacht doet de wind het weer echt rustiger aan.

Vanwege de storm heeft de KLM 104 vluchten geschrapt. Omdat de de storm gepaard gaat met hoog water, gaat de Oosterscheldekering mogelijk dicht. Rijkswaterstaat hakt in de loop van de ochtend de knoop door.