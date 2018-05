Hoogleraar: 'Antivirussoftware is ideaal instrument om mee te spioneren'

Kaspersky gebruikt op 400 miljoen computers

Kaspersky Lab is een Russisch bedrijf dat gespecialiseerd is in antivirussoftware en andere computerbeveiligingen. Het telt zo'n 3300 werknemers, vooral IT-beveiligingsspecialisten. Het hoofdkantoor staat in Moskou. Het niet-beursgenoteerde bedrijf dankt zijn naam aan twee van de vier oprichters: Eugene en zijn (ex-)vrouw Natalya Kaspersky.

Kaspersky geldt internationaal als toonaangevend securitybedrijf. Dochterondernemingen van Kaspersky Lab zijn gevestigd in onder meer Groot-Brittannië en Duitsland. Het concern is naar eigen zeggen actief in ongeveer 200 landen. "Onze cyberbeveiligingstechnologieën beschermen ruim 400 miljoen gebruikers over de hele wereld'', zo staat te lezen op de website.​