Hoe ver moet de gaskraan verder dicht? Volg het hier

Om 10.00 uur maakt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) bekend hoe ver wat hun betreft de gaskraan verder dicht moet. De persconferentie kun je hier live volgen.

Deze stream is afgelopen: De toezichthouder wil de gasproductie snel halveren

Het advies wordt gegeven naar aanleiding van de aardbeving van begin vorige maand in het Groningse Zeerijp. Vlak na die beving zei SodM al dat de gasproductie verder omlaag moet om het risico op aardbevingen te verminderen.

In 2012 concludeerde SodM dat bij een winningsniveau van 12 miljard kubieke meter per jaar er 'na enige tijd er mogelijk vrijwel geen aardbevingen met een magnitude groter dan 1,5 meer zouden optreden'.

Veiligheid en leveringszekerheid

Uiteindelijk is het aan de minister van Economische Zaken, Eric Wiebes, om te besluiten of en hoe ver de gaswinning omlaag gaat. Hij zal daarbij ook rekening houden met een advies van de Gasunie, die bekijkt of de levering van gas aan bedrijven en huishoudens in gevaar komt.