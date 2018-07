Hitteplan van kracht, dagenlang tropische temperaturen

De komende dagen wordt warm weer verwacht. Daarom is het Nationaal Hitteplan geactiveerd.

Vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid en hoofdpijn kunnen het gevolg zijn van aanhoudende hitte. Door een reeks maatregelen moeten problemen worden voorkomen voor ouderen, mensen in zorginstellingen, chronisch zieken en mensen met overgewicht beperken.

Hitteplan van kracht: dit houdt het in

Vooral ouderen, mensen met overgewicht en kleine kinderen kunnen last krijgen van het warme weer.

Het Nationaal Hitteplan is een lijvig boekwerk met richtlijnen voor zorgverleners hoe ze om moeten gaan met warmte. In het plan staat bijvoorbeeld wat de werkwijze is voor het doorgeven van waarschuwingen en hoe zorgverleners zich moeten voorbereiden op perioden van aanhoudende hitte en welke maatregelen ze moeten treffen.

Huid kan binnen vijftien minuten verbranden

"Extra alertheid kan gezondheidsproblemen door het warme weer beperken. Ook de zonkracht is de komende dagen hoog. De huid kan dan binnen vijftien minuten verbranden", waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Volgens de voorspellingen van het KNMI loopt de temperatuur de komende dagen op tot rond de 30 graden. Ook 's nachts wordt niet veel kouder dan een graad of 20. Het RIVM laat het hitteplan ingaan bij aanhoudend warm weer, met maximumtemperaturen boven de 27 graden.