Hittegolven eisen hun tol: wekelijks 100 doden meer

De warmste weken deze zomer hebben voor een hoger sterftecijfer gezorgd. Tijdens de recente hittegolven overleden ongeveer 100 personen meer dan in een gemiddelde week in de zomerperiode.

In de warmste weken overleden gemiddeld 2714 personen per week, 100 meer dan anders. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De komende jaren worden extra heet, voorspellen klimatologen

Deze zomer is heet, maar het wordt de komende vijf jaar waarschijnlijk nog gekker.

Beperkt gebleven

Toch is de sterfte beperkt gebleven, zegt het CBS. Bij twee lange hittegolven in 2006 was de sterfte bijna 400 per week hoger dan in een gemiddelde zomerweek.

Onder de oudsten eist de warmte haar hoogste tol, maar relatief lag de sterfte bij ouderen tijdens de recente hittegolf veel lager dan in 2006. Dat komt onder meer doordat er meer bewustwording is over wat te doen bij een hittegolf, meldt het CBS.

Dit is waarom de hitte juist voor ouderen dodelijk kan zijn

Elk jaar sterven er ouderen door het hete weer. Maar waarom is het juist voor ouderen zo gevaarlijk?

Twee hittegolven

Deze zomer waren er tot nog toe twee landelijke hittegolven: van 15 juli tot en met 27 juli en van 29 juli tot en met 7 augustus. In grote delen van Nederland was er echter sprake van één aaneengesloten hittegolf, omdat ook op 28 juli zomerse temperaturen werden gehaald.

In 2006 waren er hittegolven van 30 juni tot en met 6 juli en van 15 tot en met 30 juli.

Die laatste hittegolf was met een duur van zestien dagen een van de langste en meest intense in zeker honderd jaar. Formeel is dat dit jaar niet gehaald omdat het op die 28 juli juist in De Bilt onder de 25 graden bleef en het weerstation daar leidend is voor de landelijke statistieken.

Meer op rtlnieuws.nl: