Het was nog nooit zo droog in Nederland en problemen houden aan

Door de aanhoudende warmte stijgt het aantal meldingen van blauwalg, botulisme en vissterfte. Het landelijk neerslagtekort is inmiddels opgelopen tot 278 millimeter en stijgt nog verder. Het neerslagtekort van recordjaar 1976 wordt verbroken, meldt Rijkswaterstaat.

Het KNMI voorziet nauwelijks regen en het blijft warm. Rijkswaterstaat verwacht dat het neerslagtekort oploopt tot ongeveer 308 millimeter. Dat is hoger dan in dezelfde periode in 1976.

Pas over vier weken normaal weerbeeld verwacht voor tijd jaar. Nu droger dan in recordjaar 1976, maar niet zeker dat record uiteindelijk ook snevelt. #Droogte 1976 hield aan tot ver in augustus. — Ron Kragten (@ronkragten) 2 augustus 2018

Kraan blijft aan

Een tekort aan drinkwater is niet aan de orde, zegt directeur-generaal Michèle Blom. "De kraan blijft aan."

Op een toenemend aantal plekken gelden onttrekkingsverboden uit het oppervlaktewater. De waterschappen gebruiken de watervoorraad van het IJsselmeer en Markermeer om regionale wateren zoveel mogelijk op peil te houden.

Watertemperatuur neemt toe. Ga niet zwemmen in open water! Kijk op https://t.co/UU0ljSF7He. Veel meldingen van blauwalg en botulisme. #Droogte — Ron Kragten (@ronkragten) 2 augustus 2018

Clubs vragen om uitstel voetbalseizoen door droogte

Door de droogte zijn veel voetbalvelden veranderd in dorre vlaktes.