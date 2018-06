Grote chaos op de weg na ongeluk bij Arnhem: 'Blijf daar weg'

Ga niet voor of tijdens de spits weg uit Arnhem. Dat adviseert Rijkswaterstaat. De A12 is in de richting Arnhem sinds het begin van de middag volledig afgesloten tussen de knooppunten Grijsoord en Waterberg na een kettingbotsing waarbij meerdere vrachtauto's betrokken waren. Er raakten drie mensen gewond.

Automobilisten werd aangeraden omleidingen te volgen via de A50, de A15 en de A325. Maar ook die lopen inmiddels vol. "Je kunt daar echt beter wegblijven", twittert Rijkswaterstaat.

Bekijk hier de beelden:





Jullie luisteren wel naar ons he?. Betekent wel dat omleidingsroutes voor de Arnhem-problemen ook vollopen #A30 # pic.twitter.com/NytUcJfEDl — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) 11 juni 2018

In tegengestelde richting (naar Utrecht) is ook slechts één rijstrook beschikbaar. De verwachting is dat het tot 20.00 uur gaat duren voor de wegen weer begaanbaar zijn.