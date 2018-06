Grootste Ford-collectie ter wereld geveild: 'Een fantastische ervaring'

214 klassieke Ford-auto's zijn gisteren geveild in Hillegom. "De zaal was propvol", zegt de veilingmeester. Een Ford uit 1905 ging onder de hamer voor 400.000 euro. De totale opbrengst van de veiling bedraagt meer dan 6 miljoen euro.

De klassieke auto's waren van het Ford Museum Den Hartogh, dat vorig jaar noodgedwongen moest sluiten. De auto's zijn gemaakt tussen 1903 en 1948. In totaal werden alle 214 auto's die werden aangeboden op de veiling, verkocht.

Passie

Het Ford Museum werd in 1997 opgericht door Piet den Hartogh, zakenman en fervent autoverzamelaar. Toen hij in 2010 overleed, nam zijn dochter het museum over. Na zeven jaar het museum gerund te hebben, ging ze met pensioen. Er was niemand om het museum over te nemen en dus besloot de familie Den Hartogh om de hele museumcollectie te verkopen.

Koen Blok was twintig jaar manager van het Ford Museum in Hillegom. "Ik vind het heel jammer dat er niemand in de familie is met dezelfde passie als hun vader. Nu valt de collectie uit elkaar en komt het nooit meer bij elkaar", zei hij eerder.

Sneeuwauto

De duurste auto op de veiling was onderstaande Ford uit 1905. Deze bracht maar liefst 419,750 euro op.



De duurste auto van de veiling: een Ford Model B

Misschien nog wel opvallender is de zogenoemde 'sneeuwauto'. Een Ford uit 1930 met speciale banden om makkelijk over sneeuw te rijden. De auto werd gisteren verkocht voor ruim 87.000 euro.

De Ford Model A Sneeuwauto uit 1930.

Historische gebeurtenis

De veilingmeester noemt de veiling een 'historische gebeurtenis'. Volgens hem was de zaal propvol en waren er meer dan 500 geregistreerde internationale bieders.

"Het was een fantastische ervaring om als Nederlandse veilingmeester van Bonhams het spits temogen afbijten van de recordveiling van de grootste collectie Fords ter wereld", zegt Koen Samson, veilingmeester van veilinghuis Bonhams.

Hoed van Napoleon geveild voor 280.000 euro

In Frankrijk werd de hoed van de Franse keizer Napoleon geveild. Hij zou de hoed gedragen hebben tijdens de slag bij Waterloo, 203 jaar geleden.

