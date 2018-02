Groningse boeren mogen met tractoren wél op Malieveld demonstreren

Den Haag laat na overleg de vijftig Groningse boeren vanmiddag met hun dertig tractoren op het Malieveld demonstreren. De boeren wilden naar het Binnenhof, maar dat weigerde de gemeente. De veiligheid in de stad zou in het geding zijn.

De agrariërs eisen van Shell dat het olie- en gasbedrijf financiële verantwoordelijkheid neemt voor de bevingsschade door gaswinning. De boeren willen die garanties zwart op wit zien. Shell is voor de helft eigenaar van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

In het weekeinde kwamen berichten naar buiten dat Shell een eerdere aansprakelijkheidsverklaring zou hebben ingetrokken. Het Nederlands-Britse bedrijf haastte zich te verklaren dat het de NAM zal blijven steunen en bereid te zijn daarvoor garanties af te geven.

Verkeerschaos

"Door het ontbreken van heldere afspraken voor een veilig verloop en om wanordelijkheden en verkeerschaos in het centrum van Den Haag te voorkomen, is besloten de vrachtwagens met tractoren niet de stad in te laten rijden", liet de gemeente aanvankelijk weten.

Dat mag nu wel. "De burgemeester van Den Haag heeft na overleg met de organisatie besloten dat de vrachtwagens met traktoren op de verharde delen van het Malieveld kunnen worden opgesteld." De tractoren moeten op de diepladers blijven staan. Twee traktoren mogen met de demonstranten mee naar de Hofvijver ter ondersteuning van de demonstratie.