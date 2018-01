Groningen opgeschrikt door zwaarste aardbeving in 5 jaar

Bij de Groningse plaats Zeerijp is een aardbeving geregistreerd van 3,4 op de schaal van Richter. Dat is de zwaarste sinds 2012. De brandweer en de politie hebben geen noodoproepen gekregen naar aanleiding van de beving.

Er waren een half uur na de beving geen meldingen binnengekomen van grote instortingen, beknellingen, gewonden of botsingen. "Maar ook wij zijn nog bezig om te kijken wat de gevolgen zijn geweest", zegt een woordvoerder van de politie.

Het is verder nog niet bekend hoe groot de schade is. In elk geval is er in een muur van zorgboerderij Kinghorn een meterslange scheur ontstaan, zegt de eigenaar tegen RTL Nieuws. De beving is in vrijwel de hele provincie gevoeld. Inwoners met schade kunnen dit melden bij het Centrum Veilig Wonen.

Zwaarste #aardbeving in 5 jaar in #Groningen! Vanmiddag om 14:00 uur, bij Zeerijp een beving van 3,4 op de schaal van Richter. https://t.co/Fg2rGaOzd7 pic.twitter.com/aIoJhfEf8f — William Huizinga (@WilliamHuizinga) 8 januari 2018

Zwaarste sinds 2012

De zwaarste beving in Groningen was in 2012, op 16 augustus in Huizinge. Die was 3,6 op de schaal van Richter, in 2015 was er eentje met een kracht van 3,1. De aardbevingen in Groningen worden veroorzaakt door de aardgaswinning.

In november vorig jaar besliste de Raad van State dat het kabinet binnen een jaar met een besluit moet komen over de gaswinning in Groningen. De raad draaide een besluit van toenmalig minister Henk Kamp terug, omdat er te weinig rekening zou zijn gehouden met de veiligheid van de Groningers.

Mijn stoel bewoog net. Iemand anders ook trillingen gevoeld? #aardbeving #beijum #groningen — Lots of Loena (@Lotsofloena) 8 januari 2018

Net weer een vette #aardbeving in Westeremden. — LT Schudde (@ltschudde) 8 januari 2018

Woowwwww.... voor het eerst een aardbeving gevoeld. Huis bewoog heen en weer, servieskast rammelde.. Locatie: Onderdendam. https://t.co/dkTw3srEGp — Jacobien Mansholt (@JAMansholt) 8 januari 2018

Meer op rtlnieuws.nl:

Raad van State vernietigt gasbesluit en geeft minister jaar tijd voor nieuw plan