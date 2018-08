Glennis Grace door naar liveshows: kan ze de VS veroveren?

Na haar optreden in America's Got Talent is Glennis Grace een rising star en wil ze Amerika veroveren. Een superster in Amerika worden, lukt vaak de besten niet. "Maar je weet het nooit", zegt zangeres Esmée Denters die het wél lukte. "Als ze doorzet en mensen het je gunnen, kan alles."

Glennis Grace heeft het voor elkaar: ze is door naar de liveshows van America's Got Talent. De Amsterdamse verpletterde de jury met een indrukwekkende versie van Nothing Compares 2U van Prince.

Glennis Grace gooide al hoge ogen bij haar auditie, ze werd overstelpt met positieve reacties. Zo'n 11 miljoen mensen zagen hoe de geboren Amsterdamse met het nummer Run to You van Whitney Houston een staande ovatie kreeg. Platenlabels hebben al interesse getoond.

Superster?

Maak dit de weg voor Glennis vrij om een superster te worden in Amerika, vroegen we aan de inmiddels 29-jarige Esmée Denters. Zij bevestigt dat het kan. De Arnhemse werd in 2007 op YouTube ontdekt door niemand minder dan Justin Timberlake. Drie jaar lang tourde de zangeres door de VS en was ze een ster.

"Het was een fantastische ervaring", vertelde Denters. "Ik heb met allerlei grote labels en artiesten samengewerkt, zoals Lady Gaga, Ryan Tedder, Kelly Rowland. Ik zat bij de Oprah Winfrey Show en kwam op de gaafste plekken. Ik stond in de bladen en werd op straat herkend."

Maar zo snel als haar ster rees, viel die ook weer. "Het is onzettend moeilijk om je bekendheid vast te houden. Amerika is zo ontzettend groot. Elke staat is een land, je moet miljoenen mensen bereiken." Door gedoe met labels zat ze opeens weer thuis in Nederland.

Lukt bijna niemand

Muziekdeskundige Koos Zwaan deed onderzoek naar de carrières van artiesten. Hij weet hoe lastig het is om in Amerika door te breken. "De kans dat het Glennis lukt, acht ik heel klein", zegt Zwaan. Hoezo? "Er zijn namelijk heel veel mensen die door willen breken en groot willen worden, maar het lukt bijna niemand."

Een schrale troost: "Dat geldt niet alleen voor Nederlanders, maar ook voor Amerikanen. Er zijn zoveel mensen en er is zoveel talent. Neem de vele topconservatoria in Amerika waar wereldartiesten zitten. Kom daar maar eens tussen."

Er zijn wel legio Nederlandse artiesten die het probeerden, zoals de Golden Earring. Als een van de weinige Nederlandse bands heeft de Haagse band grootschalig internationaal succes gehad, vooral vanwege hun hits Radar Love, Twilight Zone en When the Lady Smiles. Maar lang duurde het Amerikaanse succes niet. Hetzelfde verhaal gold voor Herman Brood.

Herman Brood

"Als het artiesten lukt, sterft het succes na een hit of 1, 2 uit", zegt Zwaan. Hoe dat kan? Volgens Zwaan is een carrière afhankelijk van verschillende factoren. "Zoals je achtergrond, je talent, opleiding en je persoonlijkheid. Maar het allerbelangrijkste is het hebben van een netwerk. De centra van de Amerikaanse popmuziek bevinden zich in Los Angeles en New York. Het probleem met Nederlandse artiesten is dat ze daar geen mensen kennen."

Zangeres Esmée Denters herkent dat. "Mensen moeten je de roem ook gunnen. En het is heel belangrijk om een team om je heen te verzamelen die de juiste ingangen kent. Mensen die je vertrouwt en die hard voor je vechten."

Golden Earring in Amerika

Onderaan beginnen

Denters staat vanavond in de Melkweg. Ze woont momenteel in Londen. Samen met een nieuwe producer heeft ze tien zelfgeschreven nummers opgenomen. Ze dienen als basis voor haar optreden in de Melkweg en een eigen album.

"Ik kijk met een geweldig gevoel terug op mijn Amerika-jaren. Die pakt niemand meer van me af en ik heb er ook zoveel van geleerd. Het meest heb ik geleerd van de momenten dat het minder goed ging. Dan moet je doorzetten, jezelf opnieuw uitvinden en leer je jezelf het beste kennen."

Denters blijft een uitzondering. Bijna alle popartiesten redden het niet in de VS. Een uitzondering is er wel. Zwaan: "In de Electronic Dance Music, ook wel dancemuziek, hebben we wel een paar Nederlandse beroemdheden die de wereld hebben veroverd. Neem namen als Armin van Buuren en Afrojack."

En er is nog een voorbeeld: Tom Holkenborg, beter bekend als Junkie XL. "Hij maakt vele remixen voor Amerikaanse artiesten en heeft al jaren voet aan de grond in de VS."

Ze moet doorzetten

Glennis Grace is in Nederland al jaren beroemd, maar zal in Amerika onderaan moeten beginnen. Zwaan: "Dat ze goed scoort bij America's Got Talent helpt wel mee. Maar een superster worden is echt heel andere koek."

Esmee Denters heeft nog wel een tip voor Glennis: "Ze moet doorzetten. En dat kan ze; want dat heeft ze ook in Nederland jarenlang gedaan. Als ze doorzet en de tijd neemt om een eigen album te maken met haar eigen sound, heb ik heel veel vertrouwen in haar. Je weet nooit hoe het kan lopen in de VS."

Ook Denters heeft zich de laatste jaren opnieuw uitgevonden, zodat ze met een eigen sound kan komen en een eigen album. Amerika veroveren, is geen doel op zich meer. "Ik wil met mijn muziek mensen raken. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Hoe meer mensen, hoe beter natuurlijk!"

