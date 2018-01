Gladheid zorgt voor meerdere ongelukken op de weg

Gladheid op de weg heeft vanochtend tot ongelukken geleid. Volgens de ANWB is de gladheid niet goed zichtbaar en daardoor verraderlijk.

Op de A2 bij knooppunt Oudenrijn gebeurde een aanrijding tussen een vrachtwagen en een personenauto. Na een ongeluk op de N616 tussen Gemert en Veghel ging de rijbaan dicht tussen Gemert en Erp. Op de A27 (Breda richting Gorinchem) bij Werkendam was maar een rijstrook open door de gladheid.

Vannacht weer glad

In de nacht naar zondag kan het opnieuw in het hele land plaatselijk glad worden. Ook deze gladheid zal in de tweede helft van de ochtend verdwijnen.

Dit paard kwam met de schrik vrij:

De #A58 Eindhoven ► Tilburg is weer vrij bij Best. Het moedige paard is geschrokken maar ongedeerd. pic.twitter.com/q5l0wkEM9A — ANWBverkeer (@ANWBverkeer) 20 januari 2018

Geen vorst, toch gladheid:

Meteoroloog William Huizinga legde eerder uit waarom het toch glad kan zijn ook al vriest het niet.