Gevaarlijke rijomstandigheden en grote vertragingen: vanaf 12.00 uur code oranje

Nederland krijgt vanaf 12.00 uur opnieuw te maken met code oranje, een waarschuwing voor gevaarlijk weer.

Er is volgens het KNMI grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Weggebruikers wordt opgeroepen om hierop voorbereid te zijn.

Flinke sneeuwval

Aan het eind van de ochtend trekt een gebied met flinke sneeuwval vanuit het zuiden het land binnen. Als eerste zijn de zuidelijke provincies Limburg, Noord Brabant en Zeeland aan de beurt. Daar geldt vanaf het middaguur code oranje.

De sneeuw trekt gedurende de middag het land over in noordelijke richting. Vanaf 14.00 uur geldt voor alle provincies, behalve de drie noordelijke, code oranje. In de provincies Groningen, Friesland en Drenthe is code oranje vanaf 17.00 uur van kracht.

Gevaarlijke rij-omstandigheden

Rijkswaterstaat waarschuwt dat weggebruikers de hele dag rekening moeten houden met gevaarlijke rij-omstandigheden en grote vertragingen. De dienst adviseert mensen zo mogelijk thuis te werken. Tijdens de ochtendspits kan het ook glad worden door bevriezing van natte weggedeelten en sneeuwresten.

De ANWB verwacht voor automobilisten een drukke ochtendspits en een zeer zware avondspits. Weggebruikers moeten oppassen voor gladheid door bevriezing, sneeuwresten en vanaf vanmiddag dus voor verse sneeuw.

Minder treinen

De NS laat vandaag net als gisteren minder treinen rijden vanwege de verwachte winterse omstandigheden. Op de meeste plekken rijden de treinen elk half uur in plaats van elk kwartier of elke tien minuten. Tijdens de avondspits zal de hinder voor reizigers naar verwachting zeer groot zijn.

KLM heeft wegens de verwachte sneeuw 122 vluchten gecanceld. Het gaat om retourvluchten van na 15.30 uur naar vooral Europese bestemmingen die niet doorgaan. Schiphol houdt rekening met verminderde baancapaciteit door verwachte sneeuw.