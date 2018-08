Geen Nederlandse doden op Lombok, steunpunt voor getroffenen

Voor zover nu bekend zijn er geen Nederlandse doden gevallen bij de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Lombok.

Dat blijkt uit navraag bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er zijn wel wat Nederlanders gewond geraakt, maar hun verwondingen zijn niet ernstig, meldt het ministerie, dat nog geen exacte cijfers kan geven.

Hulp van ambassade

De afgelopen uren is honderden keren contact opgenomen met het ministerie, zowel door Nederlanders op Lombok als door familieleden hier. In hotel Dmax, vlak bij het vliegveld, is een EU-helpdesk opgezet.

Ziekenhuizen Lombok vol na beving: Gewonden behandeld op parkeerplaats

Bij een aardbeving op het Indonesische eiland Lombok zijn zeker 91 doden en honderden gewonden gevallen. Ziekenhuizen kunnen de stroom mensen niet aan.

Daar komen vanavond (plaatselijke tijd) twee medewerkers van de Nederlandse ambassade aan. Die kunnen ter plaatse hulp bieden, bijvoorbeeld voor mensen die tijdens de aardbeving hun paspoort zijn kwijtgeraakt. Wie vragen heeft, kan zowel vanuit Lombok als vanuit Nederland ook contact opnemen met de 24/7-hulplijn van het ministerie: +31-247247247.

Oproep aan NLers op Gili eilanden #aardbeving #Lombok #earthquake we roepen NLers op om zich te registeren bij @247BZ Op dit moment weten we van 27 NLers dat zij zich op Gili T. bevinden. We willen ook graag weten in geval u uw paspoort kwijt bent. @NLinIndonesia — Ferdinand Lahnstein (@FerdinandLahn) 6 augustus 2018

Ook hulppost op Bali

Ook op buureiland Bali is voor Nederlandse toeristen een hulppost ingericht. Op Bali zijn de aardschokken eveneens gevoeld en sommige toeristen zouden daarom willen vertrekken.

Het Rode Kruis heeft de website 'Ik ben veilig' opengesteld waarop mensen hun familie kunnen laten weten dat zij in goede gezondheid zijn.

