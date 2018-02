Gaswinning Loppersum per direct stilgelegd

De NAM heeft de gaswinning in het Groningse Loppersum per direct stilgelegd. De maatregel is genomen na een opdracht van minister Wiebes van Economische Zaken vanmorgen.

Gisteren gaf het Staatstoezicht op de Mijnen het advies met het 'oog op de veiligheid' van Groningen de gasproductie zo snel mogelijk te beperken tot 12 miljard kubieke meter per jaar, wat neerkomt op een halvering.

De zogenoemde Loppersumclusters zouden per direct dicht moeten. Dat laatste is dus inmiddels gebeurd. In Loppersum werd 1 miljard kuub gas per jaar gewonnen.

NAM heeft direct gehoor gegeven aan de opdracht die de Minister van EZK vanmorgen aan NAM gaf om de 5 Loppersum-clusters stil te zetten.



Zoals te zien op de afbeelding, is de productie uit die clusters nu 0.

Minder gas?

Of de totale gasproductie inderdaad teruggaat naar 12 miljard kuub weet Wiebes nog niet. De minister ​wil eerst 'grondig alle mogelijke maatregelen en de termijnen waarop deze maatregelen effect kunnen hebben, bezien'.

In maart moet er meer duidelijkheid komen. Daarna formuleert de minister eind mei of begin juni een zogenoemd instemmingsbesluit, waar de Tweede kamer dan nog mee in moet stemmen. Overigens maakte de NAM na de beving begin vorige maand bekend zes productielocaties te sluiten. Hieronder ook de clusters rondom Loppersum.



De controlekamer van de NAM in Hoogezand. (Foto: NAM)

Kunnen we zonder Gronings Gas?

Veel huishoudens en bedrijven draaien op Gronings gas. Daarom kan de kraan niet zomaar dicht.