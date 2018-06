'Gaswinning al over twee jaar onder de 12 miljard kuub'

Minister Eric Wiebes denkt dat de gaswinning mogelijk al in 2020 onder de 12 miljard kubieke meter kan dalen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister van Economische Zaken houdt daarbij nog wel een flinke slag om de arm door te benadrukken dat het effect van een aantal geplande maatregelen niet vaststaat.

Voortgang plannen

Wiebes licht vandaag in de Kamer zijn beleid over het terugschroeven van de gaswinning toe. Toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen stelde na de zware beving begin dit jaar bij Zeerijp dat de gaswinning zo snel mogelijk moet worden verlaagd naar 12 miljard kubieke meter. Het kabinet besloot uiteindelijk de gaswinning helemaal te gaan afbouwen, naar nul rond 2030.

In de Kamerbrief somt Wiebes de voortgang van zijn plannen op. Zo wil hij onder meer extra stikstof inkopen, zodat gas uit het buitenland geschikt kan worden gemaakt voor gebruik in Nederland. Dat zou vanaf oktober 2020 een verlaging van de gaswinning van 1 miljard tot 1,5 miljard kuub kunnen opleveren.

Export verlagen

Ook ziet Wiebes mogelijkheden om de export van Gronings gas te verlagen. In Keulen is een elektriciteitscentrale omgebouwd, zodat deze geen gas uit Nederland meer nodig heeft. Momenteel wordt nog gekeken hoeveel besparing dit zal opleveren, maar Wiebes gaat uit van maximaal 0,7 miljard kubieke meter op jaarbasis.

Veel capaciteit om stikstof 'bij te mengen' is er niet meer over in Nederland. Daarom wordt ook de bouw van een nieuwe stikstoffabriek voorbereid, bij Zuidbroek. Die moet een verlaging van de gaswinning van 7 miljard kuub opleveren, als hij eenmaal operationeel is. De verwachting is dat de fabriek begin 2022 in gebruik wordt genomen.