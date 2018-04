'Gasloos gaan kan niet, we hebben groen gas nodig voor industrie'

We kunnen niet helemaal van het gas af, betoogt de gassector met een nieuw rapport, opgesteld door onafhankelijke onderzoekers. Vooral voor de industrie blijft gas hard nodig, dus daarvoor zou Nederland de productie van groene brandstof moeten uitbreiden. Bijvoorbeeld gas uit gft-afval, koeienmest of zeewier.

Het rapport Green Liaisons, dat is gemaakt door onderzoeksbureau De Gemeynt, is deze week aangeboden aan het kabinet door brancheorganisatie KVGN en gasbedrijven Gasterra en Gasunie. Volgens het rapport is het onmogelijk voor Nederland om op korte termijn helemaal geen gas meer te gebruiken, omdat Nederlandse fabrieken niet zonder gas kunnen.

Grote fabrieken stoken vaak op hoge temperaturen, die op dit moment nog helemaal niet of niet snel genoeg te behalen zijn met elektriciteit. Ook maken ze producten en materialen waarvoor gas nodig is in het productieproces.

Niet in alle huizen

Daarnaast stellen de onderzoekers dat huizen in oudere wijken lastig van het gas af te krijgen zijn. Dan gaat het vooral om oudere wijken in binnensteden, waar het lastig is om de energievoorzieningen en infrastructuur te moderniseren.

Ook bewoners van kleinere huizen lopen tegen problemen aan als zij van het gas af willen. Bij hen is er simpelweg niet altijd genoeg ruimte om een grote installatie als een warmtepomp te plaatsen.

Zeewierkweek offshore

Als alternatief schetsen de onderzoekers het grootschalig produceren en inzetten van groen gas. Dat zou volgens hen gemaakt kunnen worden uit GFT-afval, koeienmest, gras en de grootschalige kweek van zeewier offshore.

Het gas dat daaruit voortkomt kan gebruikt worden door de industrie en huishoudens die niet van het gas af kunnen, stelt het rapport. Wat ervan overblijft kan ingezet worden voor zwaar vervoer, de luchtvaart, langeafstandtransport en pieklevering voor huishoudens als er veel energie nodig is.

