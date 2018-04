Games in strijd met kansspelwet door 'virtuele schatkistjes'

Een aantal populaire games is in strijd met de wet op de kansspelen. Dat meldt de Nederlandse Kansspelautoriteit na onderzoek van tien spellen.

Vier van de onderzochte tien games hebben zonder dat daar een vergunning voor is zogenaamde 'loot boxes', virtuele schatkistjes die spelers moeten kopen en waarmee ze prijzen kunnen winnen. Die prijzen kunnen worden verhandeld.

Bovendien weten de spelers niet wat ze kopen, want het toeval bepaalt de inhoud van het schatkistje en niet de behendigheid van de speler.

De 'loot boxes' zijn mogelijk ook verslavend, waarschuwt de Nederlandse Kansspelautoriteit, die de bedrijven oproept de spellen voor juni aan te passen.

Vanaf 20 juni mag de Kansspelautoriteit hiertegen optreden en kunnen boetes worden opgelegd. Namen van games worden nog niet bekendgemaakt.

Na signalen van gamers, ouders en zorginstellingen waarschuwde de Kansspelautoriteit ook in december al voor de risico’s van de 'loot boxes'.

OPROEP:

Speel jij weleens games waar lootboxes in zitten of heb je kinderen die dat doen? Dan komen we graag met je in contact! Stuur ons een mail: [email protected]