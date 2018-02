Gaat het OM de tabaksindustrie vervolgen? Dit moet je weten

Het Openbaar Ministerie beslist vandaag over het wel of niet vervolgen van de tabaksindustrie. Een strafrechtelijke vervolging zou wereldwijd uniek zijn. Fabrikanten uit de tabakswereld liepen niet eerder de kans om in de gevangenis te komen als de rechter ze schuldig acht.

Advocaat Bénédicte Ficq deed in 2016 namens longkankerpatiënte Anne Marie van Veen en een aantal maatschappelijke organisaties aangifte tegen de tabaksindustrie van zware mishandeling (die de dood tot gevolg heeft) en valsheid in geschrift.

Hoe een sigaret een sjoemelsigaret kan worden:

Voor alle duidelijkheid even, over die sjoemelsigaret: die heeft dus niets te maken met sjoemelsoftware in e-sigaretten maar wel met een trucje in levensechte sigaretten van papier en tabak. En dat trucje werkt zo.

De afgelopen tijd sloten steeds meer organisaties zich aan bij de aangifte tegen vier tabaksproducenten, zoals kinderartsen, gynaecologen, de verslavingszorg en medische centra.

'Dweilen met de kraan open'

Volgens advocaat Ficq vergiftigt de tabaksindustrie de consument willens en wetens. Honderden toevoegingen maken de sigaret extra verslavend, aldus de aangifte. Daardoor raakt de beginnende roker snel verslaafd en komt de gevorderde er niet of nauwelijks meer vanaf. Dat maakt volgens Ficq dat de tabaksindustrie 'een misdadig oogmerk' heeft.

Het Amsterdamse ziekenhuis Antoni van Leeuwenhoek deed ook aangifte. René Medema, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Antoni van Leeuwenhoek, noemt het werk van zijn ziekenhuis 'dweilen met de kraan open' zolang er bedrijven zijn die willens en wetens de wet omzeilen om mensen verslaafd te maken.

Kinderarts Noor Rikkers, woordvoerder namens de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde​ (NVK), noemt roken één van de heftigste verslavingen 'en de tabaksindustrie weet dat'. "De tabaksindustrie richt zich met name op het verslaafd maken van jongeren. De sigaret is daarbij zo ontworpen dat hij snel verslavend is. De schuld van de verslaving ligt duidelijk bij de tabaksindustrie, niet bij de kinderen die willens en wetens verslaafd zijn gemaakt. Daarom vinden we dat we nu in moeten grijpen en sluiten we ons aan bij de lopende aangifte."

Juridisch complexe zaak

Bijna een kwart van de Nederlandse volwassen bevolking rookt, blijkt uit de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Per jaar sterven ongeveer 20.000 Nederlanders aan de gevolgen van roken.

Het Openbaar Ministerie gebruikte de afgelopen tijd om te kijken of het daadwerkelijk tot vervolging over gaat. De zaak is volgens het OM juridisch gezien erg complex.

