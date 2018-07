Files door vakanties, festivals en concerten

Automobilisten moeten dit weekend rekening houden met files op binnenlandse en buitenlandse wegen.

In Nederland kan het door concerten en festivals lokaal druk zijn en in het buitenland zijn veel vakantiegangers op de been.

Zwarte Cross: kom met het openbaar vervoer

Druk wordt het zeker richting de Achterhoek, vanwege de Zwarte Cross. Jaarlijks trekt dit festival zo'n 220.000 bezoekers en de provinciale wegen richting de camping en het festivalterrein bij Lichtenvoorde stromen snel vol. De organisatie roept mensen op met het openbaar vervoer te komen.

Rondom Rotterdam kan het druk zijn vanwege North Sea Jazz Festival en bij Amsterdam worden files verwacht vanwege het uitverkochte concert van Kensington in de ArenA.

In de regio Midden vangt de vakantieperiode aan, maar dat levert vermoedelijk niet veel verkeersdrukte op. Hooguit is het wat drukker op de snelwegen rondom Utrecht en Arnhem. Weggebruikers in het zuiden kunnen hinder ondervinden van een wegafzetting op de A58 tussen Bergen op Zoom en Breda, tussen de knooppunten De Stok en Princeville van vrijdag 21.00 tot maandag 5:00 uur afgesloten.

Veel wegwerkzaamheden in Duitsland

Naar verwachting stromen de Europese wegen dit weekend vol met vakantiegangers. De Fransen vieren zaterdag de nationale feestdag 'Quatorze Juillet', wat vaak tot verkeerschaos leidt. In Duitsland gaat de regio Noordrijn-Westfalen met vakantie. In het hele land zijn bovendien veel wegwerkzaamheden, aldus de ANWB.

Waarom we steeds vaker en langer in de file staan

Optrekken... en weer in de remmen. De snelweg wordt steeds meer een 'langzaamweg'.

