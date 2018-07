Failliet Fly Orange annuleert alle vluchten: honderden vakanties in duigen

De Nederlandse reisorganisatie FlyOrange vraagt faillissement aan. Deze week werden vluchten van het bedrijf naar Marokko geannuleerd wegens een betalingsachterstand. Honderden reizigers hadden al een ticket geboekt en kunnen waarschijnlijk fluiten naar hun geld.

De directeur van FlyOrange bevestigt aan RTL Nieuws dat het bedrijf vandaag bij de rechter om faillissement gaat vragen. "Wij zijn schuldenvrij, maar hebben op dit moment geen bezit vanwege een betalingsachterstand van onze partner Aviatrade." Aviatrade voert voor FlyOrange de vluchten uit.

Kleine kans op terugbetaling

FlyOrange doet zich op haar website voor als luchtvaartmaatschappij, maar is eigenlijk gewoon een reisorganisatie, die Aviatrade inhuurt om vluchten uit te voeren. Het bedrijf is niet aangesloten bij een garantiefonds, dus de kans is klein dat gedupeerden hun geld terugkrijgen.

"Een curator gaat kijken naar de schuld, maar als een bedrijf zelf faillissement aanvraagt is er vaak niet heel veel geld te verdelen. Als er geen geld is, wordt het lastig om iets terug te krijgen", zegt Martijn Witvliet van het Europees Consumenten Centrum.

Betalingsachterstand

FlyOrange denkt daar anders over. "Wij hebben nog 400.000 euro tegoed van Aviatrade en kunnen daar de reizigers van compenseren", aldus directeur Roy Smit. Aviatrade stelt echter dat zij juist nog geld moeten krijgen van FlyOrange voor nog niet-betaalde vluchten in augustus.

FlyOrange stelt dat de problemen bij het bedrijf zijn ontstaan doordat Aviatrade op voorhand al geld wilde zien voor vluchten waar nog geen tijdslot voor was gereserveerd. "Je kan niet een vlucht betalen wanneer er nog geen bevestiging van een vertrekslot is", aldus Smit.

Annuleringen

Alle vluchten van FlyOrange zullen de komende weken worden geannuleerd. Het gaat om tientallen vluchten vanaf Rotterdam/The Hague Airport en Brussel naar bestemmingen in Marokko.

Gedupeerden klaagden deze week over de ticketvoorwaarden van FlyOrange. Daarin stelde de organisatie dat ze een reis mochten wijzigen, verplaatsen en annuleren zonder dat zij de reiziger zouden compenseren. Volgens juristen is dat in strijd met de wet.

FlyOrange zegt daarover dat zij 'deze voorwaarden hebben opgesteld om het zo goed mogelijk voor onszelf te doen'.

