Ex-directeur weigert Cogas 135.000 euro terug te betalen

Nutsbedrijf Cogas heeft ex-directeur Michiel Kirch voor de rechter gesleept. De beheerder van gas- en elektriciteitsleidingen in Almelo wil 135.000 euro van hem terug. De ex-directeur weigert dat te betalen.

Vorig jaar meldde RTL Z dat Cogas de ex-topman een ontslagvergoeding van 328.000 euro had gegeven, die volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT) 135.000 euro te hoog was. Na ontdekking vorderde het nutsbedrijf het geld terug. Kirch nam daarop een juridisch adviseur in de arm.

Destijds zei voorzitter van de raad van toezicht Auke Koops van ’t Jagt van Cogas te hopen dat het niet tot een rechtszaak zou komen. Hij stuurde aan op een minnelijke schikking met Kirch.

Toch naar de rechter

Uit de gisteren verschenen WNT-Jaarrapportage van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat Cogas de voormalige directeur toch voor de rechter heeft moeten slepen. De zaak is volgens het rapport 'in afwachting van de uitkomst van de juridische procedure' van Coteq tegen Kirch. Coteq is de nieuwe naam van Cogas.

Een woordvoerder van Cogas bevestigt de gang naar de rechter. "We hebben geprobeerd om er in gezamenlijk overleg uit te komen. Dat is niet gelukt. Dan resteerde een juridische procedure." Cogas verwacht begin volgend jaar een uitspraak van de rechter.

Kirch reageerde niet op een verzoek tot commentaar.