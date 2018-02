​Europees Parlement wil onderzoek naar effecten zomertijd

Een meerderheid van het Europees Parlement wil dat de Europese Commissie een onderzoek instelt naar de effecten van het verzetten van de klok in het voor- en najaar. Een motie die oproept tot afschaffing van de zomertijd kwam daardoor niet ter stemming.

Een groep Europarlementariërs, waaronder CDA'er Annie Schreijer-Pierik, is fel voorstander van het helemaal afschaffen van de zomertijd omdat de biologische klok van mens en dier erdoor in de war zou raken. Schreier-Pierik noemt de roep om een onderzoek dan ook 'een kleine stap vooruit'.

Een meerderheid van het parlement vindt dat echter te ver gaan en stemde voor een afgezwakte motie, die de Commissie slechts oproept tot een 'grondig onderzoek' naar de zomertijdregeling en met nieuwe voorstellen te komen mocht dat nodig zijn.

Lange weg te gaan

​Toch houdt Schreijer-Pierik hoop dat dit het begin van het einde is van het wisselen tussen zomer- en wintertijd: "Ik weet zeker dat actiegroepen, regeringen en Europarlementsleden aan de weg blijven timmeren om afschaffing te bereiken. Het is in het belang van zoveel gezinnen en kinderen die nodeloos last hebben van deze verplichting!", aldus de parlementariër.

Als de Commissie gehoor geeft aan de oproep tot een onderzoek, zal het waarschijnlijk nog wel even duren voordat er een onderzoek komt. De verwachting is dat de volgende Commissie, die pas in 2019 aantreedt, op zijn vroegst zich over de kwestie gaat buigen, vertelt een woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

