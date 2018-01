EMA tijdelijk naar Sloterdijk, vergaderen moet soms ergens anders

Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) verhuist 30 maart van Londen naar het Spark-gebouw in Amsterdam Sloterdijk, tot het permanente pand eind november wordt opgeleverd. De locatie is alleen niet groot genoeg: vergaderen zullen de EMA-medewerkers deels buiten de deur moeten doen.

Het prestigieuze EMA is de grote brexitbuit voor Nederland: de komst van het medicijnagentschap levert 900 directe banen op en 1500 indirecte banen. Daarnaast profiteert bijvoorbeeld de hotelbranche van de komst van gasten, meldde het ministerie van Volksgezondheid eerder aan RTL Z.

Eerder was het plan om het pand dat gebouwd wordt op de Zuidas in delen op te leveren: in de stukken die klaar waren konden dan de eerste afdelingen worden gevestigd. Daar wordt nu vanaf gezien: met de keuze voor Sloterdijk kunnen vrijwel alle activiteiten van het EMA op één locatie plaatsvinden, maakt minister Bruins vandaag bekend.

Locatie te klein: vergaderruimte moet elders

Alles echt tijdelijk in één gebouw onderbrengen lukt niet. Spark is niet groot genoeg om alle vergaderingen in het eigen pand te kunnen organiseren, staat te lezen in de brief die minister Bruins vanmiddag naar de Kamer stuurde. In overleg met het EMA is daarom geregeld dat extra vergaderruimte gehuurd kan worden in hotels en vergadercentra in de omgeving.

Het Spark-gebouw van binnen. (beeld: OVG)

Dit speelt in op het sentiment van de Italianen, die de komst van het EMA verbitterd aan hun neus voorbij zagen gaan. De twee grootste politieke partijen in Italië deden vorige week nog een poging de verhuizing van het medicijnagentschap naar Amsterdam te voorkomen. Ze zeiden twijfels te hebben of het pand wel op tijd afkomt en niet teveel gaat kosten.

Persoonlijke begeleiding: 2,5 miljoen euro

EMA-medewerkers die naar Nederland komen, krijgen vanaf februari persoonlijke begeleiding bij het vinden van een huis en school in de regio, en hulp bij alle administratie die nodig is om zich hier te vestigen.

Of het personeel en hun gezinnen allemaal in Amsterdam zélf terechtkomen, en daarbij mogelijk voorrang op de woningmarkt krijgen, is niet vanzelfsprekend. Ze zouden ook in omliggende plaatsen gevestigd kunnen worden.

Loco-burgemeester van Amsterdam: Kinderen van EMA-medewerkers hoeven niet allemaal in Amsterdam naar school, bijvoorbeeld in Alkmaar en Hilversum. #EMA #Amsterdam — Fons Lambie (@fonslambie) January 29, 2018

In Londen is voor de grote verhuizing alvast een speciale helpdesk geopend; voor de begeleiding in Nederland is een aanbesteding gestart. Er wordt eenmalig 2,5 miljoen euro voor uitgetrokken door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In november moet het permanente complex opgeleverd worden, de eerste gezinnen verhuizen naar verwachting in de tweede helft van 2018 naar Nederland.