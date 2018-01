Eerste storm van 2018 komt eraan: KLM schrapt 104 vluchten

Omdat morgen storm wordt verwacht, annuleert KLM 104 vluchten van en naar Schiphol.

Het KNMI heeft voor tussen 3.00 uur vannacht en 18.00 uur morgenmiddag code geel afgegeven. Er wordt windkracht 9 tot 10 verwacht met zware tot zeer zware windstoten van mogelijk 110 kilometer per uur. Ook valt er naar verwachting veel regen. Door de storm kunnen niet alle start- en landingsbanen worden gebruikt.

Het gaat om 52 vluchten vanaf Schiphol en 52 vluchten uit andere Europese bestemmingen naar Schiphol.

Mogelijk meer annuleringen

Reizigers wordt geadviseerd om de site van KLM of Schiphol in de gaten te houden, omdat door het weer mogelijk nog meer vluchten kunnen worden geannuleerd of vertraging oplopen.

EasyJet wil de vluchten vooralsnog normaal door laten gaan, maar adviseert ook de site goed in de gaten te houden. Transavia heeft vooralsnog één vlucht geannuleerd en één vlucht verschoven.

