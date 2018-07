'Eerder opschalen': chaos Schiphol in april mede gevolg van falende instanties

Bij de grote storing op Schiphol eind april werkten de verantwoordelijke instanties soms behoorlijk langs elkaar heen. Dat staat in een rapport over het incident op 29 april, toen checkinsystemen en vluchten uitvielen door een stroomstoring.

De gemeente Haarlemmermeer en de marechaussee deelden te weinig informatie met elkaar. Ook had er eerder opgeschaald moeten worden, zoals dat bij grote branden of rampen ook gebeurt. Verder moeten alle partijen beter stilstaan bij de impact van bepaalde besluiten, zoals het afsluiten van wegen.

Uitstappen op de snelweg

Dit staat in een evaluatie van Schiphol, de gemeente Haarlemmermeer, de Veiligheidsregio Kennemerland en de Koninklijke Marechaussee. De evaluatie werd uitgevoerd onder leiding van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement.

Door een stroomstoring vielen in de vroege ochtend checkinsystemen en vluchten uit. Om drukte op te luchthaven in te dammen, werden toegangswegen naar Schiphol afgesloten en er reden geen treinen meer. Mensen stapten al op de snelweg uit met koffers.

Onderzoek deze zomer klaar

TNO is in opdracht van Schiphol bezig met een onderzoek naar de stroomstoring. Dat moet eind deze zomer klaar zijn. In een vorige maand gepubliceerd tussenrapport stellen de onderzoekers dat de stroomstoring het gevolg was van een 'opeenvolging van gebeurtenissen'.

Chaos op Schiphol

"Balen dat onze vlucht nu niet gaat." Een stroomstoring veroorzaakte op 29 april chaos op Schiphol en reizigers hadden er natuurlijk geen goed woord voor over.