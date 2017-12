DSW-topman wil stoppen met vrijwillig verhoogd eigen risico

Chris Oomen, topman bij zorgverzekeraar DSW, wil een laag eigen risico verplicht stellen. Dat zou eerlijker zijn en de premie voor iedereen verlagen.

Dat schrijft hij in een open brief in de Telegraaf aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Als verzekeraars alleen met een verplicht eigen risico werken, kan de premie volgens hem met 20 euro omlaag en het eigen risico zelfs met 50 euro.

Oneerlijk

Het verplicht eigen risico is nu 385 euro en kan vrijwillig worden opgehoogd naar 885 euro. Oomen vindt het oneerlijk dat gezonde mensen dat voordeel krijgen. De kosten daarvan moeten immers worden opgehoest door minder gezonde mensen voor wie een verhoogd eigen risico niet voordelig is.

Oomen wil een debat over de kwestie.

Waarom betaal je eigenlijk eigen risico?

Antoin Peeters legt uit waarom we eigenlijk eigen risico betalen. En wanneer wél en wanneer niet.