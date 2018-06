Drukte bij taxi's en ov-fietsen door staking streekvervoer

Mensen die normaal gesproken met de bus naar hun werk gaan zijn vandaag in veel plaatsen afhankelijk van alternatief vervoer. Dat merken ze bij de afhaalpunten van ov-fietsen en taxibedrijven. "We hebben chauffeurs uit bed gebeld om eerder te beginnen."

Zo'n 85 procent van de bussen rijdt niet vandaag, volgens vakbond FNV. In bijna het hele land staken chauffeurs in het streekvervoer voor een betere cao. De staking geldt voor zowel stads- als streekbussen, en in sommige regio's ook voor regionale treinen. In Amsterdam en Den Haag kun je wel de bus pakken, de vervoersbedrijven daar vallen onder een andere cao.

Maximale aantal ov-fietsen

Op stations is het druk bij de afhaalpunten van ov-fietsen. Er zijn geen extra fietsen klaargezet, laat een woordvoerder van NS weten, omdat 'die er niet zijn'. "Wel is gevraagd aan alle uitgiftepunten om fietsen die kapot waren versneld te repareren, zodat de capaciteit maximaal is. Er zijn op dit moment 14.500 ov-fietsen."

Bij Fietspoint Van Deurzen op het station in Den Bosch waren de ov-fietsen even na 8.30 uur al allemaal uitgeleend. "Normaal hebben we er op woensdag de hele dag voldoende, maar nu zijn ze op", vertelt een medewerker van de stalling. "Sommige mensen nemen nu een huurfiets van ons, of ze besluiten te gaan lopen."



Wachtrij voor een ov-fiets in de fietsenstalling van Utrecht CS. (foto: RTL Z)

'Extreem druk'

Ook in de twee grote stallingen op Utrecht Centraal waren de ov-fietsen in no time weg, en is er een rij van ongeveer een half uur ontstaan van mensen die wachten op een exemplaar. "Het is extreem druk", aldus de beheerder van de fietsenstalling.

De laatste in de rij heeft er weinig vertrouwen meer in. "Ik denk dat ik straks een taxi ga pakken. Ik mijn scriptie afmaken en dat gaat zo niet meer lukken."

Slimme reizigers hadden gisteren al een ov-fiets veiliggesteld, was te zien op Utrecht Centraal, waar de ov-fietsen tussen de gewone fietsen gestald stonden om opgehaald te worden vanochtend (foto onder). "Gisteravond waren ze er nog en toen heb ik er eentje gehaald. Nu staat er een kleine rij, dus ik ben tevreden", vertelt een forens aan onze verslaggever.



'Gekaapte' ov-fietsen tussen de gewone fietsen in de Utrechtsestalling. (foto: RTL Z)

'Vooral expats staan gek te kijken'

Ook taxibedrijven hebben het druk vanochtend. "Het is ontiegelijk druk, de mensen blijven maar bellen", vertelt Jantine Kneepkens van Taxi Lichtstad in Eindhoven. Het zijn vooral de expats die gek staan te kijken vanochtend, merkt ze. "De mensen die net twee, drie maanden voor Philips of ASML werken, die snappen niet wat er gebeurt."

Dat betekent goede business voor het taxibedrijf dat Kneepkens met haar man runt. "We stonden er zelf ook even van te kijken. Het is zo'n 60 procent drukker dan normaal, schat ik in. Dat is leuk voor ons", lacht ze. "Alle onze chauffeurs zijn lekker aan het rijden nu. We hebben er zelfs een paar uit bed moeten trommelen om hun dienst eerder te beginnen."