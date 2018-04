Drukke zomer voor Schiphol: luchthaven moet 'overgebleven' vluchten inplannen

Komende zomer vertrekken toch meer vluchten vanaf Schiphol naar onder meer vakantiebestemmingen.

Dat is de uitkomst van een kort geding tussen de luchthaven en reisorganisaties TUI, Corendon en easyJet. Die vonden dat Schiphol de circa 2000 vluchten die 'overbleven' van afgelopen winterperiode, naar de zomer moest overhevelen. De rechter gaf hen gelijk.

Operationele problemen

Eerder overleg tussen luchthaven en maatschappijen leidde tot niets, waarna Schiphol op eigen houtje besloot geen zogeheten slots over te hevelen. De luchthaven zei dat de extra drukte in de toch al drukke zomermaanden mogelijk voor operationele problemen zou zorgen.

De rechter vond de onderbouwing te mager en eist intrekking van het voorstel. De extra vluchten worden nu zo snel als mogelijk toegewezen.

Schiphol respecteert de uitspraak van de rechter en zal de capaciteit beschikbaar stellen. ''We zullen alles op alles zetten om de vluchten zo goed mogelijk te accommoderen in de drukke vakantieperiode", aldus de luchthaven in een verklaring.