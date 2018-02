Drukke ochtendspits verwacht door gladheid en winterse buien

Het KNMI waarschuwt voor een drukke ochtendspits. Het verkeer kan veel last hebben van winterse buien en het kan plaatselijk glad worden door bevriezing van natte weggedeelten.

Daar heeft het instituut voor het hele land code geel voor afgegeven. Al in de nacht kan het glad worden. Er vallen winterse buien en de wegdektemperatuur komt rond de 0 graden te liggen. "Maar maandagochtend is het altijd druk in het verkeer", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Daardoor zullen de weersomstandigheden extra gevolgen hebben.

Warmte op komst

In het noordoosten kan het vervolgens de hele dag glad blijven. In de rest van het land verdwijnt dat risico in de loop van de ochtend. Het wordt overdag zo'n 5 graden, meldt Buienradar.

De rest van de week warmt het weer wat op. Dinsdag en woensdag komt de zon tevoorschijn en is het droog. Donderdag trekt er een gebied met regen het land oven, maar stijgt de maximale temperatuur weer richting de 10 graden.

Meer op rtlnieuws.nl:

De weg op als het glad is? Dit moet je doen