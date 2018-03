Dronken trucker negeert rode kruizen en rijdt politieauto aan op A4

Een vrachtwagenchauffeur heeft vanochtend op de A4 een voertuig van een weginspecteur van Rijkswaterstaat en een politiewagen aangereden. Hij was onder invloed van alcohol en drugs. "Levensgevaarlijk", twittert de politie.

De politie en Rijkswaterstaat waren vanochtend aan het helpen bij een ongeluk bij Zoeterwoude-Dorp toen de twee auto's door de vrachtwagen werden geraakt.

Rode kruizen genegeerd

De chauffeur van de vrachtauto had volgens inspecteurs van Rijkswaterstaat de rode kruizen boven de weg genegeerd. Mogelijk had hij te veel gedronken en uit een speekseltest bleek dat hij ook drugs in zijn bloed had.

#A4li hm 36,5 uit eerste alcohol meting blijkt dat chauffeur waarschijnlijk te veel heeft gedronken. Alcohol en verkeer gaan niet samen! pic.twitter.com/5QMr4mgofM — Weginspecteur EricG (@WIS_EricG) March 31, 2018

#A4 De bestuurder van de vrachtwagen welke de auto van @Rijkswaterstaat en @polLeidenZuid heeft aangereden blies op het bureau 910 Ug/l en had een positieve speekseltest op drugs. Het dossier tegen hem wordt steeds dikker. #rijbewijsnietwaard #levensgevaarlijk — Politie Leiden Zuid (@polLeidenZuid) March 31, 2018

Ravage

Er vielen geen gewonden. Maar volgens Rijkswaterstaat was de ravage op de A4 richting Amsterdam groot.

Er was lange tijd maar één rijstrook open. Inmiddels is de weg weer vrijgegeven.

Ook chaos op A67

Ook op de A67 bij Steensel (Brabant) veroorzaakte een dronken trucker een ongeluk. Zijn voertuig kantelde toen hij de berm raakte. De 44-jarige Pool, die lichtgewond raakte, is aangehouden.

Op de A67 bij Steensel is een koelvrachtwagen met aanhanger gekanteld. De combinatie gevuld met vlees is gekanteld en dwars over de rijbaan richting Eindhoven tot stilstand gekomen. De 44-jarige Pool, die lichtgewond raakte, is aangehouden. (Foto: ANP / Ginopress)

